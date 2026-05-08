¿Ciclo Escolar Termina 5 de Junio? Esta Es la Versión Oficial del Gobierno Sobre Calendario SEP

La Secretaría de Educación Pública anunció que el fin del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará en México, por las altas temperaturas y el Mundial 2026; sin embargo, la información anunciada el jueves por Mario Delgado, titular de la SEP, dio un giro inesperado hoy, 8 de mayo de 2026. En N+, te decimos cuál es la versión oficial del Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las clases en escuelas de los niveles básico y medio superior, en el país.

SEP anuncia modificaciones al calendario escolar 2025-2026

El jueves, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que la SEP y las Secretarías de educación de las entidades federativas acordaron, de manera unánime, ajustar el calendario escolar 2025-2026 de cara al Mundial 2026 y el calor en México.

Según el “acuerdo unánime”, las clases terminarían el 5 de junio y el nuevo ciclo escolar 2026-2027 daría inicio el 31 de agosto, con lo que los estudiantes tendrían casi tres meses de vacaciones.

Antes del anuncio de Mario Delgado, el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 señalaba que las clases terminan el 15 de julio de 2026.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

Video: Alumnos Tendrán 3 Meses de Vacaciones: Estos Son los Cambios de la SEP al Ciclo Escolar 2026

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Sheinbaum da giro al anuncio de la SEP

Luego del anunció que causó revuelo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en la conferencia mañanera de hoy que se trata de una “propuesta la que hizo Mario (Delgado) ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”.

Apuntó que la SEP y los secretarios de Educación de las entidades federativas se reunieron para dialogar sobre la “propuesta” y que aún “no hay todavía un calendario definido”.

“Es importante que los niños también no pierdan clases”, en el marco del Mundial 2026, el cual calificó como un “gran momento” que va a vivir México.

Subrayó que la propuesta de adelantar las vacaciones de verano debe considerarse los días de clases: “Vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”.

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¿Quién definirá si se adelantan las vacaciones de verano?

En una entrevista radiofónica, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026, mencionó que la SEP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están valorando y estarán informando al respecto.

En N+, te mantendremos informado sobre la continuidad de las clases en las escuelas del país, de cara al Mundial 2026, que se inaugura en el Estadio Ciudad de México el 10 de junio de 2026, con un partido México vs. Sudáfrica.

Aquí puedes ver qué dijo la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT