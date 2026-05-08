Estas Escuelas Mantendrán Calendario SEP y No Adelantarán Fin de Ciclo Escolar: ¿Cuáles Son?

Ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar 2026, este viernes 8 de mayo se dio a conocer que algunas escuelas mantendrán el calendario establecido previamente y continuarán con las clases para evitar el rezago de los alumnos, aquí te decimos cuáles son.

Y es que luego de que la SEP informó que el cierre escolar se adelantó al 5 de junio, y con ello se alargaron las vacaciones de verano, comenzaron a surgir opiniones encontradas entre organizaciones y padres de familia.

En contexto

La SEP informó que el cierre del ciclo escolar será el 5 de junio de 2026, debido al calor en México y el Mundial 2026.

El acuerdo se realizó en un encuentro entre el secretario de Educación, Mario Delgado, y todos los secretarios de Educación del país.

Se determinó que las labores administrativas terminarán el 12 de junio.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

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¿Quiénes no adelantarían fin de ciclo escolar?

En ese marco, hoy la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) comunicaron que las instituciones educativas privadas podrán continuar dando el servicio conforme estaba propuesto y ofrecido a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Y que “está establecido en el contrato civil de prestación de servicios educativos firmado con los padres de familia”, indicaron en un comunicado.

Las asociaciones dijeron conocer perfectamente los problemas que generarían las modificaciones al calendario escolar.

“La continuación del servicio lo pueden comunicar a su comunidad educativa sin ningún problema”, puntualizaron.

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Calificaciones, en fechas estipuladas por SEP

Sin embargo, la ANFE-ANEP señaló a su comunidad escolar que sí es importante que las calificaciones se suban a plataforma en las fechas estipuladas por la SEP, porque pasado ese tiempo quedará cerrada.

En este tema, pidieron a las autoridades que estipulen claramente las fechas en que cerrarán la plataforma y definan exactamente qué actividades se realizarán en las dos semanas previas al inicio de clases que están proponiendo. “Lo más importante que replanteen la decisión que tomaron”.

Además, aclararon que aunque se suban las calificaciones antes, eso no quiere decir que no puedan continuar con actividades que eviten el rezago educativo en las infancias y adolescencias.

“Tampoco se puede afectar a los padres de familia quienes ya tenían programado el calendario desde el inicio del ciclo escolar”.

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¿Violación de la ley?

La ANFE-ANEP expuso que se hizo una revisión minuciosa de la legislación vigente, del comunicado de la SEP y de las necesidades de las instituciones educativas particulares, de los maestros y de los padres de familia.

Tras ello, “respetando el interés superior de los menores y su derecho a la educación, les informamos que aquellas escuelas que deseen continuar operando lo pueden hacer conforme a lo comprometido desde un inicio”.

Aclaró que la Ley General de Educación establece que las instituciones educativas pueden ser sancionadas si suspenden actividades escolares y extraescolares en días y horas no autorizadas por el calendario escolar, peor “no dice que por continuar el servicio en días no considerados por el calendario escolar nos puedan sancionar”.

“Lo anterior demuestra que quienes están violando la ley son las autoridades, ya que no están cumpliendo con el mínimo de días establecido, ni con velar por que haya más horas efectivas de clase. Lo más grave no están protegiendo el derecho a la educación de las infancias y adolescencias. Están queriendo terminar el ciclo escolar con 159 días”, añadieron las asociaciones.

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