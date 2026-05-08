Semanas de Fortalecimiento de Aprendizajes antes de Regreso a Clases 2026: ¿Cuándo Son?

Ante las voces a favor y en contra de profesores y padres de familia por adelantarse el fin del ciclo escolar y prolongarse el regreso a clases en México, se propuso implementar dos semanas de "fortalecimiento de aprendizajes".

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Video. Unión Nacional de Padres de Familia de Veracruz en Contra de Modificación al Ciclo Escolar 2025 2026

¿Cuáles son las fechas para reforzar contenidos académicos?

Se contemplan fechas para reforzar contenidos académicos entre el 17 y el 28 de agosto, antes del inicio formal del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

¿Por qué habría dos semanas de reforzamiento?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer una modificación extraordinaria al calendario escolar en México que incluye dichas dos semanas de reforzamiento académico.

¿Qué se sabe de las semanas de reforzamiento para alumnos de la SEP?

Del 17 al 28 de agosto de 2026 servirá de puente entre el cierre adelantado del ciclo actual y el inicio del ciclo escolar 2026-2027, que comenzará formalmente el 31 de agosto.

En estas dos semanas, los docentes y directivos regresarán a sus actividades el 10 de agosto para participar en sesiones de capacitación y el Consejo Técnico Escolar (CTE), fase intensiva.

¿Quiénes son los alumnos con semanas de reforzamiento?

Está diseñado para los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y de educación media superior a nivel nacional, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Por qué se realizará y qué se necesitará?

Estas semanas tendrán un ajuste para compensar el cierre adelantado del ciclo escolar 2025-2026, que ahora terminará el 5 de junio de 2026, debido a las olas de calor extremo y la logística por el Mundial de Futbol 2026.

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Con información de N+

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