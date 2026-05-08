Nuevo Calendario Escolar SEP 2026: ¿Qué Días No Hay Clases en Mayo-Junio Antes del Fin de Ciclo?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el nuevo calendario escolar 2026, con el cual se adelantó el fin del ciclo para el próximo 5 de junio y las vacaciones de verano. Por ello, para que vayas ajustando tu agenda, acá te decimos qué día no hay clases en mayo y junio antes del cierre del año escolar en las escuelas de nivel básico.

La LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) se realizó este jueves llegando a un acuerdo unánime de adelantar a nivel nacional el cierre del ciclo escolar para el 5 de junio debido a la altas temperaturas y la realización del Mundial 2026.

Para que nadie tenga dudas sobre cómo quedó el nuevo calendario de la SEP, en notas previas ya te explicamos cuántos días se recorrió el fin de clases y quiénes tendrán 2 y 3 meses de vacaciones, de acuerdo con las modificaciones oficiales.

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¿Qué días no hay clases antes del fin del ciclo escolar SEP?

Uno de los cambios para lograr el adelanto de las vacaciones para millones de estudiantes, fue reducir lo más posible las suspensiones de clases, de ahí que además de los fines de semana, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria solo cerrarán por una festividad. Así quedan los días sin clases en mayo y junio:

9 y 10 de mayo por ser días de fin de semana.

15 de mayo por el Día del Maestro.

16 y 17 de mayo por ser días de fin de semana.

23 y 24 de mayo por ser fin de semana.

30 y 31 de mayo por ser días de fin de semana.

6 y 7 de junio por el fin del ciclo escolar.

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Sin embargo, es importante aclarar que este día en La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aunque la SEP ya acordó los cambios al calendario escolar, esto aún no está definido, pues falta que se realice una contrapropuesta por parte de los maestros.

¿Por qué no hay CTE en mayo 2026?

Una de las modificaciones que tiene el nuevo calendario escolar 2026, al cual ya solo le quedaría un mes de clases, fue la de cancelar el Consejo Técnico Escolar (CTE) de mayo 2026 y recorrerlo para junio.

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De esta manera, el CTE que se realizaría el 29 de mayo de 2026, ahora se llevará a cabo el lunes 8 de junio, es decir una vez que finalicen las clases, mientras que del 9 al 12 de junio se hará el cierre administrativo e iniciarán las vacaciones de verano para los docentes.

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