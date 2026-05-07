Cambios en Calendario Escolar SEP 2026: ¿Cuántos Días Se Adelanta el Fin de Clases y Por Qué?

Ya se hicieron oficiales los cambios en el calendario escolar de la SEP y sorpresivamente hubo un anuncio mayor al de una suspensión de clases, por eso acá te decimos cuántos días se adelanta el fin de clases y por qué se anticipó el inicio de las vacaciones de verano 2026 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México.

Para darte mayores detalles de este anuncio realizado por Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, en una nota ya te mostramos la nueva fecha del fin del ciclo escolar 2026 y el día en que inicia el periodo de descanso gracias al adelanto de vacaciones SEP.

Video: SEP Modifica el Calendario Escolar por el Calor, ¿Qué Día Terminan las Clases Ahora?

¿Cuántos días se adelanta el fin de clases en el nuevo calendario escolar SEP?

En un inicio estaba previsto que el fin de clases fuera el 15 de julio, pero tras un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario SEP y eso quiere decir que el actual ciclo escolar termina próximo 5 de junio 2026.

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Eso significa que el fin de clases se adelantó 39 días, mismos que los estudiantes de educación básica van a poder aprovechar para descansar y prepararse de mejor forma para el ciclo escolar 2026-2027.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

¿Por qué se adelantaron las vacaciones SEP 2026?

El adelanto del fin del ciclo escolar se debió a diversos factores, uno de ellos la ola de calor, que seguirá durante los meses de junio y julio y en varios estados de México se pueden alcanzar temperaturas mayores a los 45 grados centígrados.

Por otro lado también se tuvo en consideración a la entidades que son sedes del Mundial en México 2026, que son Jalisco, Nuevo León y la CDMX. La SEP adelanta el fin de ciclo escolar para ayudar a evitar afectaciones durante los partidos del torneo, que inicia el próximo 11 de junio de 2026.

De acuerdo con el nuevo calendario escolar SEP, las fechas clave de cara al fin de ciclo escolar son las siguientes:

Los niños salen de vacaciones el 5 de junio.

Las labores administrativas terminan el 12 de junio .

. Los maestros regresan el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar. Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes. El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

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Con toda esta información del calendario escolar de la SEP y al adelanto del fin de clases, en total los alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a gozar de 89 días de vacaciones durante el verano 2026 en México.

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