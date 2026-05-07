Secundaria le Niega Acceso a Clases a Alumna por Hacerse un Tatuaje en La Laguna

Melani Yamile, de 14 años, se realizó un tatuaje el pasado 4 de mayo con el consentimiento y acompañamiento de sus padres. Ese mismo día y en el mismo lugar, su madre también se tatuó.

Sin embargo, al día siguiente, la menor acudió a la Secundaria Técnica Número 43, ubicada en el ejido El Cuije, donde la directora del plantel, la Mtra. Irma Flores López, le informó que ya no podría continuar asistiendo a clases debido al tatuaje.

Posteriormente, la dirección convocó a los padres para notificarles formalmente la decisión tomada por los directivos. Arlet Rodríguez y Jesús Alvarado señalaron que en el reglamento interno de la escuela no existe ningún apartado que establezca la baja o sanción de un alumno por tener tatuajes.

NMás Coahuila tuvo acceso al documento y confirmó que no existe ninguna disposición que sancione o prohíba expresamente los tatuajes entre los estudiantes.

Pese a ello, la Mtra. Irma Flores López argumentó que la medida fue aplicada para evitar que otros alumnos intentaran hacer lo mismo, pues consideró que los jóvenes “quieren imitar las cosas”.

Por su parte, Jesús Alvarado, padre de la menor, aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias”, al considerar que negarle el derecho a la educación por sus gustos o preferencias representa un acto de discriminación.

El caso reabre el debate sobre los límites de las instituciones educativas respecto a la apariencia personal de los alumnos, así como sobre si un menor de edad puede realizarse un tatuaje con autorización de sus padres y las posibles implicaciones legales y de derechos humanos que esto podría conllevar.

Maestra denuncia a director de Secundaria José Vasconcelos por acoso

El acoso laboral se desencadenó por una relación sentimental que la maestra y el director sostuvieron, en donde se advierte que hubo violencia, lo que llevó a la maestra a denunciarlo formalmente ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril, con lo cual logró la orden de restricción.

Además de esta, el director ha acumulado denuncias y quejas por acoso laboral o sexual cometido en contra de maestras y alumnas, de la Secundaria Vasconcelos y otros planteles educativos donde ha laborado, por lo cual se mantiene bajo investigación por parte de la FGEC y la Secretaría de Educación.

La docente señala que, el Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protege al director, y aunque ha acumulado denuncias, las acciones que ha tomado son cambiar de plantel a las docentes y alumnas afectadas.

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