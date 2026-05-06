Trabajador Resulta Lesionado al Caer de Andamio en Torreón; No Portaba Equipo de Seguridad

Un hombre resultó fuertemente lesionado luego de caer de un andamio en una construcción ubicada sobre el bulevar Centenario en la ciudad de Torreón, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil.

El hombre, identificado como Pedro, de 40 años, habría caído de una altura aproximada de cinco metros, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital de la localidad para su valoración médica.

El trabajador no portaba el equipo de seguridad correspondiente al momento del accidente, por lo que terminó golpeándose fuertemente el rostro y sufriendo una lesión en la nariz.

Autoridades de Protección Civil realizaron el citatorio a los responsables de la construcción para verificar los permisos y las condiciones de seguridad de la obra.

Trabajador de CFE resulta lesionado tras caer de estructura en Saltillo

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cayó desde una estructura la maña del miércoles 22 de abril en la colonia Los Pinos en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

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El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de las calles Colibrí y Golondrinas. En ese momento, el empleado se encontraba a una altura de aproximadamente tres metros, y tras la caída resultó lesionado.

Los testigos que presenciaron el hecho, optaron por no moverlo para no agravar sus lesiones. Se informó que el trabajador fue trasladado al Hospital General en un vehículo particular.

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