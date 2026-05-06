Coahuila Participa en Simulacro Nacional con Evacuaciones en Todo el Estado

El estado de Coahuila se unió al Simulacro Nacional que se llevó a cabo este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, con la participación de más de 700 inmuebles en toda la entidad.

Universidades, empresas, comercios y edificios gubernamentales se sumaron a esta dinámica, cuyo objetivo fue preparar tanto a la población como a las autoridades ante posibles contingencias, como un sismo, que fue la hipótesis planteada para este año.

Saltillo Participa en Simulacro Nacional con Evacuaciones en Instituciones y Oficinas.

En Saltillo, las acciones se realizaron en distintos puntos, entre ellos el Instituto Tecnológico de Saltillo y el Centro de Gobierno, donde trabajadores y estudiantes evacuaron los inmuebles en cuanto sonó la alerta sísmica en los teléfonos celulares, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Más de 70 personas son evacuadas en simulacro de sismo en Torreón

De igual forma a las 11:00 horas de este miércoles se llevó a cabo un simulacro de sismo en las instalaciones de la presidencia municipal de Torreón, por lo que se evacuó a 70 personas de la planta baja y estacionamientos en la práctica de este evento.

Fueron dos lesionados simulados con lesiones en la rodilla que fueron atendidos por ambulancias. 20 elementos de personal de Protección Civil estuvieron dirigiendo el simulacro.

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Las plantas se lograron evacuar en cuatro minutos para salir a la explanada de la Plaza Mayor donde se reunió el contingente de la presidencia.

Es por ello que usted también recibió una alerta en su celular pues en este 6 de mayo se realizó este simulacro a nivel nacional con el fin de prevenir cualquier eventualidad en un futuro.

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