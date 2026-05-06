Hombre es Detenido por Presuntamente Agredir Físicamente a su Madre de 73 Años en Coahuila

Un hombre identificado como Julio César "N" de 43 años fue detenido luego de agredir físicamente a su madre, una mujer de la tercera edad de 73 años. Los hechos ocurrieron en la colonia Ramón Bravo, en el municipio de Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que lo presentó ante un juez de control.

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Luego de la audiencia inicial, el juez lo vinculó a proceso por el delito de violencia familiar, con un plazo de dos meses. La mujer agredida se encuentra en estado estable de salud.

Hombre es detenido tras amenazar a su madre en Piedras Negras

Un hombre fue detenido luego de amenazar a su madre con un arma punzocortante al interior de su casa en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras. El individuo se resguardó en el domicilio y advirtió que podría incendiar el lugar, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en el sector.

Hombre Amenaza a su Madre con Arma Punzocortante en Piedras Negras.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo y, tras varios minutos, lograron someter al agresor. Durante el forcejeo, un oficial resultó lesionado con un objeto punzocortante. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentó cargos por violencia familiar y agresión a autoridades.

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