Localizan Cuerpo de Mujer de 24 Años en Colonia Nueva California en Torreón

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la tarde de este martes 5 de mayo al interior de una casa ubicada sobre la avenida Juárez y calzada Xochimilco, en la colonia Nueva California en Torreón.

La mujer fue identificada como Ana Sofía, de 24 años, quien ya se encontraba en estado de descomposición. Al número de emergencias 911 había llegado el reporte de un fuerte olor a gas; sin embargo, al arribo de los bomberos, se percataron del cuerpo sin vida.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para realizar las indagatorias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.

Encuentran a hombre de la tercera edad sin vida en establecimiento de Torreón

La tarde del 21 de abril, un hombre fue localizado sin vida al interior de un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Presidente Carranza y la calle Donato Guerra en Torreón.

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El fallecido fue identificado como José, de 66 años, quien, de acuerdo con vecinos, padecía diabetes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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