Mujer es Atendida de Emergencia por Presunta Picadura de Araña Viuda Negra en Saltillo

Una mujer fue atendida de emergencia y posteriormente trasladada a la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de reportar una presunta picadura de araña viuda negra durante la madrugada en la ciudad de Saltillo.

Noticia relacionada: Mujer es Trasladada al Hospital por Presunta Picadura de Araña Viuda Negra en Saltillo

La paciente, identificada como Susana Thalía "N" de 29 años, acudió alrededor de las 11:00 horas a las instalaciones de la Cruz Roja acompañada de un familiar, donde fue valorada por personal médico. Debido a la naturaleza del caso, se determinó su traslado en ambulancia para una atención más especializada.

Durante su ingreso al hospital, la mujer se encontraba estable y sin signos de intoxicación, presentando únicamente una crisis nerviosa. El personal de la clínica 89 activó el protocolo y la mantuvo en observación para descartar cualquier complicación.

¿Qué hacer en caso de ser atacado por araña viuda negra?

En caso de haber sido mordido por una araña viuda negra, es importante seguir una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar complicaciones mayores en la salud.

Lavar la zona de la picadura con abundante agua y jabón para prevenir infecciones

Acudir inmediatamente a un centro médico para recibir el antídoto adecuado

No automedicarse ni realizarse tratamientos caseros

No intentes succionar el veneno ni exprimir la herida ya que esto podría agravar la situación

Entre los síntomas que puede presentar una persona tras la picadura de una araña viuda negra se encuentran dolor intenso, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, así como dificultad para respirar.

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