La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer a través de la autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que habrá otro mega puente en la capital del país y se suspenderán las clases a partir del 14 de mayo, un día antes del Día del Maestro.

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¿Por qué no habrá clases el 14 de mayo?

De acuerdo con las autoridades educativas, a través de un comunicado, se informó que es como “reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en la CDMX”.

¿Quiénes recibirán el 14 de mayo?

Se confirmó que se otorgará el día 14 de Mayo de 2026 al personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación de los modelos de educación básica y superior en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

¿Cuándo es el próximo puente de mayo 2026 y quiénes lo disfrutarán?

El siguiente puente de mayo 2026 es el viernes 15 de mayo, que aunque no está considerado como descanso obligatorio oficial en México, la SEP lo otorga a alumnos y docentes de educación básica, pero se sumaría el 14 de mayo con el nuevo anuncio de autoridades educativas de la CDMX.

De modo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria de centros escolares dependientes del calendario escolar SEP deberán otorgar el 15 como descanso obligatorio.

Así que el puente para los alumnos se extenderá desde el jueves 14 hasta el domingo 17, para finalmente retomar clases presenciales el lunes 18 de mayo.

¿Qué se celebra el 15 de mayo en México?

En México, los estudiantes y docentes tendrán el 15 de mayo como día de descanso con motivo del Día del Maestro. Esta fecha tiene como objetivo reconocer y agradecer la labor de los educadores en la enseñanza y desarrollo de la sociedad.

El Día del Maestro fue instituido en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien firmó un decreto para establecer esta fecha como oficial. Además coincidía con la toma de Querétaro en 1867, en la que el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador Maximiliano de Habsburgo.

¿Qué otros puentes y días de descanso hay en Mayo 2026?

Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla ningún día feriado extra para lo que resta de mayo. El calendario del ciclo escolar 2025-2026 si contempla una última fecha de descanso para estudiantes.

Este día obedece a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan los docentes y directivos de los distintos planteles educativos en México.

De modo que el último puente que contempla el mes para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional es para el viernes 29 de mayo.

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Con información de N+

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