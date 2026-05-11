Sheinbaum Asegura que “Sí” Tienen Ubicado a Rubén Rocha Moya y Dice Dónde Está

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que sí se tiene ubicado a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y reveló dónde está, luego de que Estados Unidos lo señaló por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de mayo de 2026, la mandataria mencionó que Rubén Rocha Moya “está en Sinaloa" y agregó que "él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están".

Sheinbaum Pardo descartó que Rubén Rocha Moya haya escapado de México.

Hay mucha propaganda, mas no información, señaló la presidenta Sheinbaum Pardo por el caso de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios que fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York por su probable vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Mencionó que en las redes sociales “hay muchísima propaganda y mucha mentira, muchísima mentira”, de hecho, apuntó que “el detector de mentiras nos está quedando corto y debemos hacer algo más”.

“Es muy importante la información y no la propaganda ni el querer generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que existen”, subrayó la presidenta.

Noticia relacionada: Atacan Casa que Habitó Rubén Rocha Moya Hace 10 Años, Confirma Seguridad de Sinaloa

¿Estados Unidos podría intervenir en Mexico para extraditar a Rocha Moya?

Cuestionada sobre si es posible que Estados Unidos intervenga en México para extraditar a Rocha Moya, la mandataria respondió que “no debe ocurrir”.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir, no debe ocurrir; además, no creemos que vaya a ocurrir”, afirmó Sheinbaum Pardo.

SRE pide a Estados Unidos pruebas por caso de Rubén Rocha Moya

La presidenta Sheinbaum reiteró que se necesitan pruebas, luego de que Estados Unidos solicitó la detención urgente y extradición de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, entre ellos, el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Sheinbaum Pardo dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultó a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que consideró que no hay suficientes pruebas por este caso, por lo que la Cancillería “está pidiendo pruebas” a Estados Unidos.

Subrayó que se trata de un “asunto jurídico”, que tiene que ver también con la soberanía de México.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT