¿De Cuánto Es la Recompensa por el Médico Maximiano 'N'? Van 8 Muertes por Sueros Vitaminados

Las autoridades buscan al médico Maximiano "N", relacionado con la muerte de 8 personas a quienes les suministró sueros vitaminados que causaron su muerte; en N+ te indicamos de cuánto es la recompensa que ofrecen por él.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora compartió que Maximiano "N" es buscado por las autoridades, debido a que está acusado de homicidio por responsabilidad médica, "por su probable participación en la ejecución den hecho que la ley señala como delito de culposo".

Video: Maximiano "N", Médico que Aplicaba Sueros Vitaminados, No se Presentó a Audiencia

Cabe señalar que el pasado 6 de mayo de 2026, se iba a llevar a cabo su audiencia inicial, sin embargo, no se acudió, en N+ te compartimos todos los detalles de lo que pasó: Suspenden Audiencia Contra Médico por Muertes Relacionadas a Sueros Vitaminados; No Se Presentó

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¿De cuánto es la recompensa que ofrecen por Maximiano "N"?

La recompensa que ofrecen a quien tenga información del médico es de 500 mil pesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora compartió medios de contacto para comunicarse: (662) 289 8800, extensión 15340, 15343; correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

El pasado 16 de abril de 2026, el Gabinete de Seguridad enfatizó que derivado del caso, ordenaron catetos en establecimientos y que las instituciones federales contribuyen para esclarecer los hechos.

Anteriormente, en N+ te contamos cómo brindaba sus servicios en diferentes horarios a lo largo del día en Hermosillo: Médico Prófugo por Muertes con Sueros en Sonora Operaba a Todas Horas Desde Hace Años.

Vecinos habían denunciado cómo operaba, incluso, que tiraba en cestos ajenos materiales médicos como jeringas, hechos que denunciaron previamente.

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