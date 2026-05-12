¿De Cuánto Es la Recompensa por el Médico Maximiano 'N'? Van 8 Muertes por Sueros Vitaminados
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Las autoridades compartieron que buscan a Maximiano "N", médico acusado de la muerte de 8 personas; esta es la recompensa que ofrecen
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Las autoridades buscan al médico Maximiano "N", relacionado con la muerte de 8 personas a quienes les suministró sueros vitaminados que causaron su muerte; en N+ te indicamos de cuánto es la recompensa que ofrecen por él.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora compartió que Maximiano "N" es buscado por las autoridades, debido a que está acusado de homicidio por responsabilidad médica, "por su probable participación en la ejecución den hecho que la ley señala como delito de culposo".
Cabe señalar que el pasado 6 de mayo de 2026, se iba a llevar a cabo su audiencia inicial, sin embargo, no se acudió, en N+ te compartimos todos los detalles de lo que pasó: Suspenden Audiencia Contra Médico por Muertes Relacionadas a Sueros Vitaminados; No Se Presentó
Noticia relacionada: Médico Presunto Responsable de la Muerte de 8 Personas por Sueros Cuenta con Amparo en Sonora.
¿De cuánto es la recompensa que ofrecen por Maximiano "N"?
La recompensa que ofrecen a quien tenga información del médico es de 500 mil pesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora compartió medios de contacto para comunicarse: (662) 289 8800, extensión 15340, 15343; correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.
SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026
COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,
EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:
SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug
El pasado 16 de abril de 2026, el Gabinete de Seguridad enfatizó que derivado del caso, ordenaron catetos en establecimientos y que las instituciones federales contribuyen para esclarecer los hechos.
Anteriormente, en N+ te contamos cómo brindaba sus servicios en diferentes horarios a lo largo del día en Hermosillo: Médico Prófugo por Muertes con Sueros en Sonora Operaba a Todas Horas Desde Hace Años.
Vecinos habían denunciado cómo operaba, incluso, que tiraba en cestos ajenos materiales médicos como jeringas, hechos que denunciaron previamente.
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