Médico Prófugo por Muertes con Sueros en Sonora Operaba a Todas Horas Desde Hace Años.

El médico Jesús Maximiano "N", presunto responsable por la muerte de ocho personas en Sonora, a quienes aplicó sueros vitaminados, continúa prófugo y vecinos acusan que operaba a todas horas desde hace años en su clínica de Hermosillo.

El homeópata comenzó a dar consultas desde 2004, pero personas que viven al lado de su local dijeron a N+ que atendía ahí desde 2014 con algunas irregularidades, pues ingresaban pacientes de todas las edades, incluso en las madrugadas.

"Nos bloqueaban las cocheras e inclusive dentro de las casas metían carros sin permisos", contó un residente, que perefirió omitir su identidad.

"Igual venían y tiraban basura a la canasta de los vecinos, tanto como sueros, agujas, de los mismos clientes o pacientes que salían con el suero caminando y aquí los tiraban", acusó.

Alertaron al ayuntamiento de Hermosillo

Incluso, los vecinos señalaron que algunos acudieron al ayuntamiento de Hermosillo para levantar denuncias por ruido excesivo, obstrucción de banquetas y por desechos hospitalarios tirados en la vía pública.

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"A las 2 de la mañana llegaban los carros a descargar medicamentos, eso nos consta a todos, ya sea sueros o cualquier tipo de medicamento", señaló un hombre.

"La consulta empezaba a las 3 de la mañana por ejemplo de domingo para amanecer lunes. Tenía alrededor de 15 carros propios de uso personal, agregó.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa en la clínica de Ciudad Obregón, varios pacientes en sillones reclinables, todos con sus sueros vitaminados.

Según las investigaciones, el doctor cobraba entre 500 y mil pesos por dosis del suero vitaminado. Incluso accedía a acudir a los domicilios de los pacientes.

El médico aplicaba soluciones que prometían un cambio verdadero. Además, indicaba que era experto en curar “resacas” y desgaste físico.

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Cateos y aseguramientos

Hasta este miércoles 8 de abril, las autoridades ministeriales de Sonora siguieron recabando indicios en la clínica de Jesús Maximiano "N", ubicada en la colonia Jesús García en la capital de Sonora, según pudo constatar este medio.

El inmueble se encuentra asegurado por parte de autoridades estatales. En el recorrido de N+ se pudo observar que al interior se encontraban vehículos, mobiliario y algunos medicamentos. Agentes llegaron por la mañana para tomar fotografías.

Además, la Fiscalía de Sonora aseguró 216 soluciones intravenosas en un cateo realizado en una sucursal de la misma clínica en Ciudad Obregón, propiedad del mismo médico. En el lugar fueron localizadas 178 soluciones listas para su administración y 38 sin preparar, medicamentos, jeringas, una libreta, un celular y otros indicios. A la fecha, se han registrado cinco inmuebles ligados al homeópata.

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Una mujer pidió que se indague la causa de los fallecimientos, pues calificó el hecho como preocupante.

"Ahí en el trabajo, una muchacha ya estaba como que se iba a poner un suero y ese doctor estaba recomendado", relató en entrevista.

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Los testimonios de familiares de los pacientes fallecidos acusan que el suero aplicado por el médico fue la causa de la muerte, ya que las víctimas tuvieron síntomas después de acudir a la clínica de Hermosillo. Aunque a algunos pacientes les diagnosticaron cosas como dengue o influenza, solo empeoraron.

Señalaron que los casos eran "atípicos", incluso para los propios médicos. También acusan que no les explicaron bien el contenido de los sueros. Por ello, consideran que pudo haber negligencia y que "envenenaron" a sus seres queridos.

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Con información de Erika Palma

ASJ

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