Bloqueo en Acceso al AIFA Cumple Casi 30 Horas: Aerolíneas Hacen Llamado a Usuarios
N+
La movilización se originó ayer cerca de las 8:00 horas ante la falta de una resolución definitiva sobre aproximadamente 800 hectáreas que ejidatarios de Tonanitla reclaman
COMPARTE:
Ejidatarios y habitantes de Tonanitla mantienen un bloqueo en la carretera libre que conecta Ecatepec con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en protesta por el conflicto de límites territoriales que mantienen desde hace años con el municipio de Tecámac.
La movilización se originó ayer cerca de las 8:00 horas ante la falta de una resolución definitiva sobre aproximadamente 800 hectáreas que ejidatarios de Tonanitla reclaman como parte de su territorio y que actualmente es parte de Tecámac. Hoy, pasadas las 14:00 horas, el bloqueo continuaba.
Historias recomendadas: Bloqueo Hoy de Autopista Tonanitla-AIFA: Campesinos Queman Llantas durante Protesta
Bloqueo abarca ambos sentidos, ¿Cuáles son las alternativas?
Ante el bloqueo vial en ambos sentidos sobre el camino libre a Tonanitlá, con afectaciones en los accesos y salidas hacia el aeropuerto de Santa Lucía, así como en las siguientes vialidades:
- Conexión entre Ecatepec y el AIFA
- Circulación hacia Ojo de Agua, en Tecámac
- Paso hacia la autopista México-Pachuca
Por lo anterior, se recomienda a los usuarios utilizar alternativas de transporte como Mexibús o el Tren Gelpe Ángeles, así como las siguientes vías alternas:
- Circuito Exterior Mexiquense
- Autopista México-Pachuca
May 12, 2026
Aerolíneas hacen llamado a usuarios
Ante la prolongación del bloqueo, la aerolínea Volaris llamó a sus pasajeros a anticipar sus tiempos de traslado, considerar rutas alternas y tomar precauciones para evitar contratiempos.
#VolarisInforma ⚠️ Se registran bloqueos en los accesos y salidas del #AIFA, lo que puede generar afectaciones en el tránsito hacia y desde la terminal. 🚧— Volaris (@viajaVolaris) May 12, 2026
Te recomendamos anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y tomar precauciones para evitar contratiempos. Si… https://t.co/QXFR6XiYV0
Por su parte, la compañía aérea Viva dijo a sus usuarios que el bloqueo en los accesos al AIFA podría ocasionar afectaciones en el tránsito y mayores tiempos de traslado hacia la terminal, por lo que hizo un llamado a anticipar su llegada.
#VivaInforma #AvisoImportante #Aeropuerto #FelipeÁngeles #NLU— Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) May 12, 2026
Consulta información adicional relacionada con esta afectación desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfafH
Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 👉 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/hXkYlbX4HW
Noticias relacionadas:
- ¿Hay Casos de Hantavirus en México? Reporte de Autoridades Informa Situación Actual
- Autoridades Llegan a Acuerdo con Grupos en Conflicto en Chilapa: Estos Son los Detalles
AMP