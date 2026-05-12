Bloqueo en Acceso al AIFA Cumple Casi 30 Horas: Aerolíneas hacen Llamado a Usuarios

Ejidatarios y habitantes de Tonanitla mantienen un bloqueo en la carretera libre que conecta Ecatepec con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en protesta por el conflicto de límites territoriales que mantienen desde hace años con el municipio de Tecámac.

La movilización se originó ayer cerca de las 8:00 horas ante la falta de una resolución definitiva sobre aproximadamente 800 hectáreas que ejidatarios de Tonanitla reclaman como parte de su territorio y que actualmente es parte de Tecámac. Hoy, pasadas las 14:00 horas, el bloqueo continuaba.

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Bloqueo abarca ambos sentidos, ¿Cuáles son las alternativas?

Ante el bloqueo vial en ambos sentidos sobre el camino libre a Tonanitlá, con afectaciones en los accesos y salidas hacia el aeropuerto de Santa Lucía, así como en las siguientes vialidades:

Conexión entre Ecatepec y el AIFA

Circulación hacia Ojo de Agua, en Tecámac

Paso hacia la autopista México-Pachuca

Por lo anterior, se recomienda a los usuarios utilizar alternativas de transporte como Mexibús o el Tren Gelpe Ángeles, así como las siguientes vías alternas:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Aerolíneas hacen llamado a usuarios

Ante la prolongación del bloqueo, la aerolínea Volaris llamó a sus pasajeros a anticipar sus tiempos de traslado, considerar rutas alternas y tomar precauciones para evitar contratiempos.

#VolarisInforma ⚠️ Se registran bloqueos en los accesos y salidas del #AIFA, lo que puede generar afectaciones en el tránsito hacia y desde la terminal. 🚧



Te recomendamos anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y tomar precauciones para evitar contratiempos. Si… https://t.co/QXFR6XiYV0 — Volaris (@viajaVolaris) May 12, 2026

Por su parte, la compañía aérea Viva dijo a sus usuarios que el bloqueo en los accesos al AIFA podría ocasionar afectaciones en el tránsito y mayores tiempos de traslado hacia la terminal, por lo que hizo un llamado a anticipar su llegada.

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