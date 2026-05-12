Este martes, 12 de mayo de 2026, autoridades de la Secretaría de Gobernación lograron un acuerdo con grupos en conflicto en Chilapa, Guerrero.

Mediante un comunicado, se informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se trasladan a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en la zona de Chilapa.

Cabe recordar que en los últimos días, alrededor de 96 personas han sido desplazadas por la presencia de dos grupos criminales en Chilapa: 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'.

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Acueros con grupos en conflicto en Chilapa

Por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región.



Asimismo, les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento.

Al lugar también acude la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien, en coordinación con la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez, efectuarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias afectadas por el conflicto.

#SEGOBInforma 📢

Acuden servidores públicos de Gobernación a zona de conflicto de Chilapa, Guerrero



Comunicado 📄 https://t.co/2rzHllVoEw pic.twitter.com/DmhT7HFfoO — Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026

Se detalló que el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos. De acuerdo con información del IMSS Bienestar, son seis las personas lesionadas que reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución.

También se informó que se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.

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