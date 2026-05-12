Autoridades Llegan a Acuerdo con Grupos en Conflicto en Chilapa, Guerrero: Estos Son los Detalle
N+
Estos son los detalles del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación con grupos en conflicto en Chilapa, Guerrero
COMPARTE:
Este martes, 12 de mayo de 2026, autoridades de la Secretaría de Gobernación lograron un acuerdo con grupos en conflicto en Chilapa, Guerrero.
Mediante un comunicado, se informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se trasladan a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en la zona de Chilapa.
Cabe recordar que en los últimos días, alrededor de 96 personas han sido desplazadas por la presencia de dos grupos criminales en Chilapa: 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'.
Noticia relacionada: Confirman 96 Desplazados y Personas Heridas en Chilapa por 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'
Acueros con grupos en conflicto en Chilapa
Por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región.
Asimismo, les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento.
Al lugar también acude la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien, en coordinación con la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez, efectuarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias afectadas por el conflicto.
#SEGOBInforma 📢— Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026
Acuden servidores públicos de Gobernación a zona de conflicto de Chilapa, Guerrero
Comunicado 📄 https://t.co/2rzHllVoEw pic.twitter.com/DmhT7HFfoO
Se detalló que el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos. De acuerdo con información del IMSS Bienestar, son seis las personas lesionadas que reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución.
También se informó que se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.
Historias recomendadas:
- Reportan Ataque de “Uno o Más Osos” contra Visitantes a Parque Nacional Yellowstone.
- “Sabemos que Tienen Miedo” por Brote de Hantavirus en Crucero: OMS Dice Si Es como COVID.
- Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan.
Con información de N+
Rar