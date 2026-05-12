Confirman 96 Desplazados y Personas Heridas en Chilapa por 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'

Los últimos días, alrededor de 96 personas han sido desplazadas por la presencia de dos grupos criminales en Chilapa, Guerrero, donde también hay personas heridas y bloqueos, informaron las autoridades federales hoy, 12 de mayo de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que hay tres bloqueos en distintas áreas de ese municipio guerrerense y dijo que lo principal en este momento es que salgan todos los lesionados.

“Hay personas heridas adentro, son tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares. Lo que estamos promoviendo primero que nada es que puedan salir las personas heridas y que se quiten los bloqueos”.

La mandataria nacional dijo que se busca lo anterior mediante el diálogo, pues advirtió que hay “personas armadas” en la zona. “Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que afecte a la población civil; primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, enfatizó.

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¿Qué está pasando en Chilapa?

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que la situación en la zona se debe a la presencia de dos grupos: “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

En días pasados, pobladores de Chilapa pidieron ayuda urgente, pues señalaron que debido a los ataques de grupos delincuenciales se estaban registrando desplazamiento forzados.

Al respecto, el funcionario federal confirmó este martes que se reportó el desplazamiento de 96 personas. Y sobre los heridos, puntualizó que tres personas ya fueron trasladadas a un hospital de Chilpancingo y en breve se trasladará a tres más.

También señaló que hay presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y las autoridades estatales, pero insistió en que por el momento se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una base de operación más adentro del municipio.

“Hay cerca personal de Guardia Nacional, es muy muy delicado, y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay ahí actores y ciertas personas que en el momento que ingresara la autoridad federal se pondría en riesgo la vida de otras personas”, sostuvo.

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Segob atiende situación

Agregó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está en la zona atendiendo el tema de manera personal.

Al respecto, Sheinbaum dijo que le pidió a la funcionaria que atendiera el tema para permitir que salgan las personas heridas, atender a los desplazados y después ver cómo pueden regresar a sus lugares de origen.

“Más allá de que haya grupos delictivos ahí —que evidentemente tienen que atenderse con la fuerza de la ley— hay muchas personas alrededor, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional, por eso pedí a la secretaria de Gobernación que atienda de manera personal”, expuso.

Ingresa personal de seguridad a Chilapa

Más tarde, autoridades de Guerrero informaron que ya se permitió el ingreso de personal de seguridad y atención médica a Chilapa para brindar apoyo a la población y atender a las personas lesionadas.

Al lugar se trasladan el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma, y el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez, acompañados por personal de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y ambulancias, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la atención y seguridad en la región.

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Con información de N+.

spb