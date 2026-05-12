¿Cómo Llegar al AIFA por Segundo Día de Bloqueos en Camino Libre a Tonanitla? Rutas Alternas
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Estas son las rutas alternas para llegar al AIFA por segundo día de bloqueos en el Camino Libre a Tonanitla
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Este martes, 12 de mayo de 2026, se registra un bloqueo vial en ambos sentidos sobre el Camino Libre a Tonanitla, en el Estado de México (Edomex), que afecta los accesos y salidas hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Te decimos cuáles son las rutas alternas.
Cabe recordar que desde ayer, 500 ejidatarios protestan por la disputa territorial de 800 hectáreas con el municipio de Tecámac. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta que les den una solución definitiva.
Como ya te mencionamos, los accesos y salidas del AIFA están afectados por las protestas de hoy, esta son:
- Camino Libre a Tonanitla.
- Conexión entre Ecatepec y el AIFA.
- Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac.
- Paso hacia la autopista México-Pachuca.
Rutas alternas para llegar al AIFA
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recomienda a los pasajeros anticipar tiempos de traslados y utilizar alternativas viales para llegar a la terminal aérea, como son:
- Circuito Exterior Mexiquense (CEM).
- Autopista México-Pachuca.
También se recomienda utilizar transporte alterno como Mexibús o Tren Felipe Ángeles.
May 12, 2026
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Con información de N+