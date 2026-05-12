¿Hay Casos de Hantavirus en México? Reporte de Autoridades Informa Situación Actual

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), del Gobierno de México, emitió un aviso epidemiológico por el brote multinacional de hantavirus, que se detectó en un crucero que zarpó de Argentina rumbo a Cabo Verde.

En el documento, las instancias del Sistema Nacional de Salud informaron qué es el hantavirus, cómo se transmite, cuál es el cuadro clínico y el tratamiento para la enfermedad.

Pero además, dieron a conocer si hay casos en México, cuál es la situación epidemiológica internacional y emitieron recomendaciones para el personal de salud.

El aviso fue dirigido a las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, a las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y a los miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

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¿Hay casos de hantavirus en México?

En el rubro de la situación epidemiológica en México, el CONAVE destacó que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”.

También dijo que de acuerdo con la evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja.

Sin embargo, “la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha”, advirtió.

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Indicaciones ante identificación de casos

Ante ello, enlistó las acciones que se deben realizar ante la identificación de casos:

Notificar a través del Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED), utilizando el Formato de Estudio Epidemiológico de caso SUIVE-2.

a través del Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED), utilizando el Formato de Estudio Epidemiológico de caso SUIVE-2. La unidad médica, pública o privada, deberá notificar a la Jurisdicción Sanitaria a través del Formato de Estudio Epidemiológico de Caso SUIVE-2 para su validación y envío al área de epidemiología estatal , quien enviará la información del caso a nivel federal.

, quien enviará la información del caso a nivel federal. Se deberá realizar la n otificación de manera simultánea al nivel inmediato superior de su institución y a la Jurisdicción Sanitaria.

al nivel inmediato superior de su institución y a la Jurisdicción Sanitaria. Mantener al caso en un área de aislamiento , con las medidas de protección personal del personal de salud; e informar a las instancias correspondientes.

, con las medidas de protección personal del personal de salud; e informar a las instancias correspondientes. La Jurisdicción Sanitaria deberá verificar que el caso cumpla con la definición operacional de caso.

Tomar las muestras correspondientes , éstas deberán ser tomadas por personal capacitado con equipo de protección personal (EPP) adecuado, especialmente con cepas como el virus Andes.

, éstas deberán ser tomadas por personal capacitado con equipo de protección personal (EPP) adecuado, especialmente con cepas como el virus Andes. El diagnóstico confirmatorio se realizará en el Instituto de Diagnóstico y Epidemiológicos (InDRE).

Las muestras deberán ser enviadas a una temperatura de 2 a 8° C.

deberán ser enviadas a una temperatura de 2 a 8° C. Seguimiento de contacto de un caso confirmado por 42 días a partir del último contacto.

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Cronología del brote de hantavirus

El Comité además informó sobre el brote en el crucero en el Atlántico y la situación actual:

El 2 de mayo de 2026, la OMS fue notificada sobre un brote de síndrome respiratorio agudo grave entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional.

entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional. El evento incluyó inicialmente múltiples personas con enfermedad respiratoria grave, y defunciones .

y . El 6 de mayo de 2026 se confirmó mediante laboratorio que el agente etiológico responsable correspondía al hantavirus de los Andes (ANDV).

Al 11 de mayo de 2026 se han reportado: 9 casos asociados al brote (7 casos confirmados y 2 casos sospechosos) y 3 defunciones.

(7 casos confirmados y 2 casos sospechosos) y El crucero zarpó de Ushuaia, Argentina, y navegó por áreas del Atlántico Sur con escalas en regiones remotas, incluyendo: Antártida, Isla Georgia del Sur, Tristan da Cunha, Santa Elena e Isla Ascensión.

A bordo viajaban 147 personas (86 pasajeros y 61 tripulantes) provenientes de 23 países.

Datos clave sobre los hantavirus

El CONAVE compartió también los siguientes datos sobre los hantavirus:

¿Qué son? Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados.

Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados. ¿Qué es el hantavirus de los Andes? El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona. ¿Cómo se transmiten? La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva.

La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente).

Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente). ¿Cómo ocurre la transmisión del ANDV? La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo.

La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo. ¿Cuáles son los síntomas? En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal.

En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. ¿Cuál es el cuadro clínico en fase avanzada? Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción.

Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico temprano puede resultar complejo, particularmente durante las primeras 72 horas del inicio sintomático. Se requieren pruebas moleculares específicas; detección serológica anticuerpos IgM; detección serológica anticuerpos IgG.

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