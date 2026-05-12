¿Sigue Lluvia Hoy en CDMX y Edomex? Pronóstico del Clima ante Posibles Inundaciones y Granizo

¡No olvides el paraguas! Este martes 12 de mayo de 2026 continuarán las lluvias en el Valle de México, donde incluso podrían registrarse descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con los pronósticos de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí en N+ te decimos a qué hora se prevén las lluvias fuertes en la capital mexicana, para que tomes precauciones y evites afectaciones en tus traslados.

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Lluvia, viento y granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó en redes sociales que hoy continuarán las lluvias fuertes, cielo nublado, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además de vientos de componente Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 40 Km/h, por lo que pidió a la ciudadanía estar atenta a los Sistemas de Alerta Temprana.

Estas condiciones son generadas por diversos fenómenos meteorológicos en el país, como el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, en combinación con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Dicho organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó además que la masa de aire asociada al frente frío 50 originará refrescamiento de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

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¿A qué hora lloverá en la Ciudad de México?

Según las previsiones de la SGIRPC, las lluvias fuertes y el granizo se pronostican de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes.

Al respecto, el SMN detalló que las lluvias de esta tarde en la CDMX serán todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que en el Estado de México previó lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

Afectaciones por lluvia en el Valle de México. Foto: N+

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+.

spb