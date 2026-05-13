¿Qué Pasó Hoy en Refinería Salina Cruz en Oaxaca? Reportan Incendio de Pastizales

La tarde de este miércoles 13 de mayo 2026, se reporta un incendio de pastizales al interior de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz en Oaxaca. Una columna de humo se aprecia en los terrenos de la planta de refinación.

De acuerdo con voceros de Pemex en Salina Cruz, el personal contraincendios atiende el incidente. En tanto, indican que este incendio en los pastiazales no involucra riesgo para los equipos y el personal de la refinería.

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El humo al interior de la Refinería causó alarma entre los pobladores, luego de que el lunes 11 de mayo de 2026, se registrara un incendio en la planta Hidros 2 de la Refinería Salina Cruz, durante los trabajos para la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05, y que hoy se confirmó la muerte de un trabajador.

¿Qué pasó en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz en Oaxaca?

El lunes 11 de mayo, se registró un incendio después de las 20:30 horas, mientras se llevaban a cabo trabajos de soldadura en la refinería ubicada en el Istmo de Tehuantepec. Aunque "se controló" el incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2 al interior de la Refinería de Salina Cruz, seis personas resultaron heridas, y hoy se confirmó la muerte de uno de ellos.

De las personas heridas, tres son trabajadoras de Pemex, dos mujeres entre ellas. Las otras tres lesionadas forman parte del personal de una compañía contratista, según Manuel Alberto Maza, titular de Protección Civil de Oaxaca.

VIDEO: Muere Trabajador de Pemex tras Incendio en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca

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Con información de Jorge Morales.