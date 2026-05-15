Mega Marcha de la CNTE Hoy: Ruta de Manifestación de Maestros en CDMX

Toma tus precauciones: Hoy será un día de caos vial en Ciudad de México por la mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de hoy, 15 de mayo de 2026; para que evites el tráfico, en N+ te decimos cuál es la ruta de la manifestación de los docentes, en el marco del Día del Maestro.

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​​​​​​¿Por qué marchan maestros de la CNTE hoy?

Miles de docentes de la CNTE salen a las calles hoy para seguir exponiendo sus demandas y exigir soluciones a los siguientes puntos:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Abrogación de la Reforma Educativa.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Homologación de prestaciones.

Democracia sindical.

Mayor presupuesto para educación y salud.

Justicia social.

Reinstalación de trabajadores cesados.

Eliminación del esquema de Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones y Afores.

Jubilación por años de servicio.

Video: Protesta de Maestros Hoy: Afectación Vial en Avenida México-Tenochtitlán

Ruta de la mega marcha de maestros de la CNTE hoy

Toma tus precauciones y evita el tráfico. A continuación, te decimos cuál es la ruta por donde pasará la mega marcha de hoy, por donde habrá bloqueos y desviaciones viales.

Desde primera hora de hoy, grupos de maestros comenzaron a concentrarse en la Exnormal Superior, en inmediaciones del Metro San Cosme, para dar inicio a la marcha, a las 09:00 horas, con dirección al Zócalo de CDMX, a través de la siguientes ruta:

Metro San Cosme en Avenida Ribera de San Cosme y Naranjo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Ribera de San Cosme

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Zócalo CDMX

Mapa de la ruta de la mega marcha de la CNTE

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