Marchas HOY 15 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 15 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchará de:

09:00 Horas.

Estación San Cosme , Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Con destino al Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc

Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana marcharán de:

09:00 Horas

Estación Buenavista , Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

, Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro. A un destino por definir.

Cuauhtémoc

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina marchará de:

13:00 Horas.

Ángel de la Independencia.

Con destino al Hemiciclo a Juárez.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

Jales Tepito Morelos rodarán de:

17:00 Horas.

Letras de Tepito , en Av. Paseo de la Reforma y Matamoros, Col. Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Av. Paseo de la Reforma y Matamoros, Col. Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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