Director de la CIA se Reúne en La Habana con Representantes del Gobierno Cubano

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, sostuvo este jueves 14 de mayo una reunión en la capital cubana con funcionarios del Ministerio del Interior.

El encuentro ocurre en un periodo de máxima tensión bilateral y bajo la aprobación directa de la "dirección de la revolución", incluyendo al expresidente Raúl Castro.

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Diálogo en un escenario de asedio

De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno cubano, la visita fue solicitada por la administración del presidente Donald Trump. El objetivo del encuentro es contribuir al diálogo político y afrontar la "complejidad de las relaciones bilaterales", marcadas recientemente por un bloqueo petrolero estadounidense y amenazas de agresión militar.

Durante la reunión, la representación cubana presentó elementos para demostrar que la isla:

No representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

No patrocina el terrorismo, ni alberga o financia organizaciones extremistas.

No posee bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio.

Oferta de asistencia humanitaria por 100 millones de dólares

Paralelo a la reunión de inteligencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos formalizó una oferta pública de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano". Según Washington, esta ayuda se distribuiría en coordinación con la Iglesia Católica y organizaciones independientes.

Postura de las autoridades cubanas:

Bruno Rodríguez (Canciller): Afirmó que Cuba está dispuesta a escuchar los detalles de la oferta, siempre que sea "libre de maniobras políticas" y de intentos de aprovechar el dolor de un pueblo bajo asedio.

Miguel Díaz-Canel (Presidente): Señaló que no habrá obstáculos ni ingratitud si la disposición es real y conforme a las prácticas internacionales. Subrayó que las prioridades de la isla son combustibles, alimentos y medicinas.

Tensión y exigencias políticas

Pese al inicio de este diálogo (que tuvo un antecedente físico el pasado 10 de abril), Washington mantiene la presión sobre La Habana para que implemente reformas profundas en su sistema económico y régimen político. Por su parte, el gobierno cubano ha rechazado tajantemente estas exigencias, alegando que dichos temas pertenecen a la soberanía nacional y no son negociables.

El comunicado concluye señalando que ambas partes mostraron interés en desarrollar cooperación bilateral entre sus órganos de aplicación de la ley para fortalecer la seguridad regional e internacional.

Con información de: EFE

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