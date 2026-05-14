Cuba, Dispuesta a Examinar Ayuda de EUA por 100 MDD

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo este jueves 14 de mayo de 2026 que el país estaría “dispuesto” a examinar la propuesta de ayuda de Estados Unidos por 100 millones de dólares.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio", dijo el canciller en la red social X.

Lo anterior en momentos en que la isla está sometida a un bloqueo energético de Washington y enfrenta apagones masivos.

El miércoles, el Gobierno de Donald Trump señaló que la propuesta de ayuda de 100 millones de dólares de Estados Unidos está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica.

En su mensaje, Rodríguez adempsa llamó la atención sobre la "incongruencia" de la "aparente generosidad" del gobierno de Estados Unidos, que "somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica".

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Restablecimiento de electricidad

Cabe señalar que Cuba comenzó a restablecer el suministro eléctrico en la zona este luego de un nuevo apagón masivo este jueves, pero la situación sigue siendo crítica, ya que el país no dispone de reservas de diésel ni de fueloil.

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a agravarse, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Ayer, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en la televisión estatal que las reservas del combustible donado por Rusia en marzo ya "se agotaron".

Añadió que la isla no cuenta con "absolutamente nada de fuel" ni "absolutamente nada de diésel" en sus reservas.

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Por su parte, Washington sostiene que la situación en Cuba se debe a la mala gestión económica interna.

Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

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Con información de AFP.

spb