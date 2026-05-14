Aerolínea Magnicharters Presenta Demanda Voluntaria de Concurso Mercantil; ¿Volverá a Volar?

La aerolínea mexicana Magnicharters, que opera bajo la razón social Grupo Aéreo Monterrey, presentó de manera voluntaria una demanda de concurso mercantil. El recurso fue promovido el pasado 8 de mayo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, en un intento por gestionar el alud de adeudos que mantiene con empleados y el fisco mexicano.

Una solicitud de concurso mercantil es el acto jurídico formal presentado ante un juez federal, con el cual inicia el procedimiento para reestructurar las deudas de una empresa o persona física que ha caído en insolvencia generalizada.

Noticia relacionada: Crisis de Magnicharters: Aerolínea Podría 'Perder sus Alas' si No Resuelve Problemas Financieros

Suspensión de operaciones y crisis financiera

La solicitud de concurso mercantil ocurre a poco más de un mes de que la empresa suspendiera sus operaciones de manera unilateral. Fue el pasado 11 de abril cuando la aerolínea canceló sus vuelos programados alegando "problemas logísticos".

Ante esta situación y la evidente falta de capacidad financiera, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) determinó la suspensión temporal de su Certificado de Operador Aéreo (AOC). La autoridad advirtió que la fragilidad económica de la empresa representa un riesgo para la seguridad operacional, lo que ha encendido las alarmas del gobierno federal.

Verificaciones y hallazgos técnicos

La crisis de la compañía se hizo pública desde enero de 2026, cuando la AFAC realizó una verificación técnico-administrativa. Aunque en ese momento se determinó que cumplían con las medidas de seguridad para volar, se notificaron hallazgos y observaciones en materia financiera que la empresa debía resolver y acreditar.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la AFAC, ha otorgado a Magnicharters un plazo para presentar un plan que atienda estos hallazgos. De no acreditar la solvencia requerida, la autoridad procederá a la revocación definitiva del título de concesión, lo que significaría el cese permanente de sus operaciones.

Situación de los pasajeros y comunicación

Miles de viajeros se han visto afectados por la interrupción del servicio. Al respecto, la información disponible es la siguiente:

Postura de la empresa: En su sitio web, la aerolínea se limita a pedir comprensión a los usuarios y ofrece un contacto futuro con ellos.

Plan de apoyo: El gobierno federal, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el gobierno de Quintana Roo, mantiene activo un plan emergente de apoyo para trasladar a los pasajeros en tránsito de regreso a sus destinos de origen.

Con el expediente judicial ahora en marcha, se ha ordenado la notificación a todos los involucrados mientras la aerolínea con sede en Monterrey lucha por no perder definitivamente sus alas.

Historias recomendadas:

AMP