EUA Presenta Cargos Contra ‘El Jardinero’, Supuesto Sucesor de 'El Mencho': Aquí los Delitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy, 14 de mayo de 2026, la acusación formal contra Audías Flores Silva, alias El Jardinero, segundo al mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido en un operativo en Tapalpa; aquí te decimos de qué delitos lo acusan.

Cargos contra El Jardinero en Estados Unidos

El Departamento de Justicia señaló, en un comunicado, que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presento el 13 de mayo de 2026, una acusación formal modificada contra El Jardinero, con la ampliación de los cargos en su contra, con lo que ahora suma tres delitos y son los siguientes:

Narcotráfico. Uso y portación de armas. Transacciones financieras con fondos de procedencia ilícita.

De acuerdo Tysen Duva, fiscal general adjunto de Estados Unidos, El Jardinero, quien fue detenido el 27 de abril de 2026, por fuerzas federales, en Nayarit, es un líder de alto rango del CJNG “acusado de traficar enormes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina hacia nuestro país y de canalizar las ganancias de vuelta a México”.

El funcionario afirmó que “las drogas y la violencia que los cárteles inyectan en las comunidades no tienen cabida en los Estados Unidos”.

Mientras que Terrance Cole, director de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles), subrayó que El Jardinero “creía que tomaría el control de la violenta organización terrorista extranjera CJNG, tras la muerte de El Mencho”, pero “se equivocó”.

La acusación formal contra Audías Flores “demuestra la fuerza conjunta de la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar las estructuras de mando y control de los cárteles y exigir responsabilidades a sus líderes”, agregó Cole.

Además, agradeció a la Secretaría de la Marina (Semar) por la detención de El Jardinero, en México.

“La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo sin descanso a los líderes de estas organizaciones terroristas, desarticular sus operaciones globales y proteger al pueblo estadounidense de la violencia, el veneno y el caos que propagan”, puntualizó.

De ser declarado culpable, El Jardinero enfrentaría en Estados Unidos una pena mínima de al menos 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

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Con información de N+.

RMT