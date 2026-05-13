Aviso de CNTE por Mega Marcha del 15 de Mayo 2026: ¿A Qué Hora Inicia la Protesta de Maestros?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que el 15 de mayo de 2026, los docentes saldrán nuevamente a protestar a las calles, en el marco del Día del Maestro; en N+, te damos los detalles sobre la mega marcha de este viernes, en la Ciudad de México (CDMX): hora, fecha, ruta y los motivos de la movilización magisterial.

Día del Maestro 2026, “no hay nada que celebrar”

En sus redes sociales, la CNTE publicó un mensaje en el que afirmó que este 15 de mayo, fecha en que se celebra en México el Día del Maestro, “no hay nada que celebrar”, mientras que el Gobierno federal no dé respuesta a sus demandas.

La CNTE mencionó que “mientras el gobierno se esmera en el doble discurso, miles de maestras y maestros siguen enfrentando salarios insuficientes, jubilaciones inalcanzables, precarización laboral y un sistema que castiga la organización colectiva”.

Los maestros señalaron que “la movilización sigue siendo el camino para defender la educación pública y la dignidad de la clase trabajadora”.

El sábado, los maestros de la CNTE determinarán cuándo podría ser su próximo paro nacional.

Video: CNTE Confirma Marcha en la CDMX el Viernes 15 de Mayo; el Sábado, Determinarán Fecha de Huelga Nacional

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¿Qué pelean los maestros de la CNTE?

Los maestros de la CNTE van a marchar por calles de la Ciudad de México para seguir exigiendo solución a sus demandas, entre las que destacan los siguientes puntos:

Abrogación de la Reforma Educativa.

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Sistema de seguridad social solidario.

Eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de las pensiones.

Jubilación por años de servicio y cálculo de pensiones en salarios

100% de aumento salarial al sueldo base.

Datos clave de la marcha de la CNTE

La marcha de la CNTE en CDMX será el viernes, 15 de mayo de 2026.

El punto de concentración de los maestros será a las 09:00 horas, en la Exnormal Superior, en el Metro San Cosme de la Línea 2, la azul, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Se tiene previsto que la mega marcha de maestros de la CNTE se dirija hacia el Zócalo de la CDMX.

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Con información de N+.

RMT