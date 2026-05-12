¿Habrá AcaMoto 2026? Esto Dice Alcaldesa de Acapulco Sobre Permiso para Evento de Motociclistas

La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, fue contundente al hablar sobre el AcaMoto 2026, evento nacional de motociclistas que se ha realizado por varios años en playas del puerto; aquí te damos los detalles de lo que dijo la presidenta municipal sobre el permiso para este año.

En contexto: En mayo de 2025, miles de motociclistas invadieron el puerto de Acapulco, causando destrozos, inseguridad e inconformidad por parte de empresarios hoteleros, establecimientos y sobre todo: turistas nacionales y extranjeros.

En mayo de 2025, miles de motociclistas invadieron el puerto de Acapulco, causando destrozos, inseguridad e inconformidad por parte de empresarios hoteleros, establecimientos y sobre todo: turistas nacionales y extranjeros. Varias personas murieron por accidentes viales y decenas fueron detenidas por faltas administrativas.

Las autoridades de Acapulco se vieron rebasadas por la llegada masiva de los motociclistas, que se apoderaron no solo de las playas, sino también de la Costera Miguel Alemán.

Se prevé que este año, el AcaMoto se realice del 14 al 17 de mayo de 2026.

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AcaMoto "no está permitido"

En redes sociales, Abelina López Rodríguez publicó un mensaje en el que afirmó que el AcaMoto “no está permitido”.

López Rodríguez señaló que durante la inauguración de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSP) manifestó su postura ante el AcaMoto 2026 y enfatizó “que no se permitirá ninguna actividad fuera del orden y la legalidad”.

Afirmó que “en Acapulco todas y todos los paseantes son bienvenidos, siempre y cuando respeten las leyes”.

De acuerdo con Abelina López Rodríguez, en su posición coinciden también el gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y policías de los tres órdenes de Gobierno.

La presidenta municipal de Acapulco apuntó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) también coincide en que el trabajo conjunto en favor de la recuperación del puerto “requiere de un turismo respetuoso que colabore y aporte al desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

“Todo mundo puede venir a Acapulco, solamente se debe someter a la legalidad”, afirmó Abelina López.

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Con información de N+.

RMT