Video: Así Salió U2 del Teatro Hidalgo Luego de Reunión con Sheinbaum en la CDMX
N+
Así fue el momento en que la banda irlandesa U2 salió del Teatro Hidalgo, CDMX, luego de una reunión con la presidenta Sheinbaum
COMPARTE:
Este jueves, 14 de mayo de 2026, la banda irlandesa U2 apareció en un evento en la Ciudad de México (CDMX), luego de una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El equipo de N+ captó el momento en que los integrantes de U2, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., salieron del Teatro Hidalgo del IMSS, ubicado en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
Integrantes del grupo U2 salen del Teatro Hidalgo del IMSS, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.— NMás (@nmas) May 14, 2026
Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/z8vqP5KmfB
El vocalista de U2, Bono, fue el primero en salir del recinto cultural, se acercó a los fans que lo esperaban y accedió a firmar algúnos autógrafos y tomarse fotos, luego subió a su camioneta.
Noticia relacionada: U2 lanzó por sorpresa Hoy el EP 'Days of Ash' Después de 9 Años de No Sacar Música Nueva.
U2 en la CDMX
Cabe recordar que hace unos días, U2 sorprendió a a decenas de fans mexicanos al aparecer en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la CDMX, para grabar el video musical de su nueva canción “Street of Dreams”.
La producción se instaló en las calles República de Brasil y República de Colombia, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo y el Palacio de Medicina. Ahí, los asistentes fueron acomodados alrededor de un autobús verde con el nombre “The Street of Dreams" (La Calle de los Sueños), mientras la banda interpretaba la canción en repetidas ocasiones para las tomas del video.
La canción “Street of Dreams” podría convertirse en el primer sencillo de una nueva etapa musical para la banda y, podría estar relacionada con un promocional rumbo al Mundial de Futbol de 2026.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter
Historias recomendadas:
-
NASA Capta Nueva Foto de Marte: Rover Perseverance se Toma Selfie con Paisaje Marciano de Fondo.
-
Detienen a Supuesto Entrenador de Futbol que Abusaba de Menores; Así Enganchaba a Sus Víctimas.
- Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan.
Con información de N+.
Rar