Crisis de Magnicharters: Aerolínea Podría 'Perder sus Alas' si No Resuelve Problemas Financieros
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Sus problemas financieros y de seguridad operacional podrían hacer que la aerolínea pierda su título de concesión de forma permanente
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La aerolínea Magnicharters, con sede en Monterrey, está en riesgo de perder sus alas. Sus problemas financieros y de seguridad operacional podrían hacerla perder su título de concesión y provocar que deje de operar permanentemente.
Fundada en 1994, la aerolínea atraviesa por serios problemas de capacidad financiera que podrían representar un riesgo para la seguridad operacional, lo que ha encendido las alarmas del gobierno federal.
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El origen de la crisis de Magnicharters
En enero de 2026, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos.
En dicha verificación, se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando; no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas.
Arolínea dejó de operar
El pasado sábado 11 de abril, la empresa dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las siguientes dos semanas, por lo cual la AFAC determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters.
Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional.
"La aerolínea turística de México informa a la opinión que, debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo", informó la aerolínea a sus usuarios.
Magnicharters informa. pic.twitter.com/MVRMWYaAVR— Magnicharters (@Magnicharters) April 12, 2026
La última oportunidad
Este martes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la AFAC, otorgó a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.
En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.
La @SICTmx y la #AFACmx informan: pic.twitter.com/bZwAEHjwp1— AFAC (@AFAC_mx) April 15, 2026
Apoyo a los usuarios afectados
De manera paralela, se mantiene activo un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de asegurar su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen.
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AMP