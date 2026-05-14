Paro Global de Trabajadores de Apps: ¿Cuándo Será Protesta de Repartidores y Taxistas en México?

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) dio a conocer los detalles del paro global que planean realizar para dar a conocer sus demandas a las autoridades. Por ello, miles de repartidores y choferes de taxi por app se manifestarán en México; estos son los detalles.

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En N+ te informamos sobre las movilizaciones sociales que se planean en el país; tal es el caso de la mega marcha de transportistas de la ANTAC, la cual se llevará a cabo en los próximos días. Ahora a esta protesta se suma la de las personas trabajadoras por aplicaciones.

De acuerdo con los integrantes de estas organizaciones de trabajadores de plataformas digitales en México, este paro global tiene como finalidad exigir a las autoridades el desempeño de sus labores de manera digna.

“Porque las plataformas son globales, la lucha de las y los trabajadores también”, aseguran.

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¿Cómo será el paro global de repartidores y taxistas por app en México?

La UNTA dio a conocer que su protesta forma parte de la desconexión internacional de trabajadores de plataformas.

Esto quiere decir, que durante un periodo de tiempo, todas aquellas personas que realizan la labor de entregar productos, alimentos o el traslado de pasajeros, se van a desconectar. Por lo tanto, no habrá personal disponible para atender la demanda de los usuarios.

Asimismo, señalaron que esta protesta global de trabajadores como Uber, Didi o Rappi, es para exigir las siguientes demandas:

Pagos justos

Seguridad

Fin a desconexiones injustificadas

Convenio justo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

¿Cuándo y en dónde será la protesta de trabajadores de Uber, Didi y Rappi?

Entonces, los trabajadores por aplicación en México llevarán a cabo su protesta el viernes 15 de mayo de 2026, de 11:00 a 13:00 horas. Ojo, porque las ciudades y estados que ya confirmaron su participación en la desconexión son:

CDMX

Guanajuato

Baja California

Colima

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hasta el momento se desconoce si la protesta de los trabajadores de Uber, Didi y Rappi, será únicamente la desconexión global o también planean alguna marcha y/o bloqueo en las principales calles de las zonas que han confirmado su participación.

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