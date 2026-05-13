Desmantelan Banda de Robo a Cuentahabientes en Oaxaca: Su Líder Trabajaba en Banco de CDMX

Una banda de robo a cuentahabientes fue desmantelada en Oaxaca, las autoridades descubrieron que el líder de la banda era trabajador de un banco de la Ciudad de México; así elegían a sus víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), esta red delictiva se dedicaba a los atracos violentos en contra de personas que retiraban fuertes cantidades de dinero de sucursales bancarias.

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Su captura fue gracias a los trabajos de investigación, análisis tecnológico e información interinstitucional, luego del asalto a un funcionario del DIF, a quien le robaron más de 3 millones 600 mil pesos.

“Esta célula criminal mantenía un esquema de operación coordinado para identificar, seguir y despojar violentamente a cuentahabientes tras realizar movimientos bancarios de alto valor”, explicó el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Durante las diligencias encontraron que este grupo criminal habría participado en diversos robos cometidos en los estados de Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes.

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¿Cómo operaba la banda de robo de cuentahabientes en Oaxaca?

Según las autoridades, la captura de la banda de robo a cuentahabientes fue posible por la colaboración interinstitucional. En las diligencias reconstruyeron la ruta de escape usada en el asalto del funcionario, además de identificar vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros relacionados con la estructura criminal.

Derivado de estos trabajos, fueron detenidos I.M.L., R.D.P. y M.A.S.V. el pasado 4 de mayo en Infonavit San Bartolo, Puebla; mientras que el 5 de mayo fueron capturados A.I.T.M., identificado como probable líder operativo de la banda, así como J.C.C.

Además, se estableció que el principal operador y articulador de esta red es identificado por las iniciales A.M.S.R..

“Laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex en la sede central de la Ciudad de México”, confirmó la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, el líder de la banda obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de los delitos.

Las diligencias ministeriales permitieron establecer que los integrantes de la célula delictiva arribaron a Oaxaca un día antes de cometer el robo y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, desde donde coordinaron la logística del ataque.

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EPP