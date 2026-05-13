Camión de Ruta 66 se Queda Sin Frenos y se Estampa contra Primaria en Magdalena Contreras, CDMX

Un camión de pasajeros provocó un fuerte accidente en la colonia Tierra Unida de la alcaldía Magdalena Contreras, CDMX, hoy 13 de mayo de 2026; así ocurrió el choque que provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la unidad de la Ruta 66, que circulaba por calles de dicha zona, muy cerca del Deportivo de la localidad, perdió el control.

Noticia relacionada: Balacera en la GAM Hoy: Ataque Armado Cerca de Tianguis de la Colonia Providencia Deja Heridos

Debido a la velocidad a la que viabaja el autobús y las pendientes de la demarcación, el chofer no pudo detener el camión, el cual terminó por impactarse contra la barda de una escuela primaria.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes captadas momentos después del fuerte choque. En ellas se observa cómo el autobús de color verde quedó prácticamente incrustado en la construcción.

Video: Torton se Queda sin Frenos y Ocasiona Choque Multiple en Colonia Paraísos del Colli

¿Qué dijeron las autoridades sobre el accidente?

Luego de darse a conocer este fuerte accidente en el que estuvo involucrado una unidad de la Ruta 66 con destino a Oyamel, la alcaldía Magdalena Contreras, informó que rápidamente llegaron elementos de Tránsito, Policía Auxiliar y Protección Civil para atender la emergencia, así como para garantizar la seguridad de vecinos, automovilistas y alumnos,

En tanto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), aseguró que la unidad de transporte público no prestaba servicio, es decir, que al momento del accidente no llevaba pasajeros.

“Por este hecho no se registraron personas lesionadas y, de acuerdo con versiones preliminares, el incidente ocurrió cuando el autobús se quedó sin frenos”, confirmó

También señaló que los daños materiales serán cubiertos por el seguro de la empresa de la unidad. Mientras tanto, dará seguimiento al caso hasta el deslinde de responsabilidades.

Historias recomendadas:

EPP