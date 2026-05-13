La megafuga de agua que ocurrió hoy 13 de mayo de 2026 ha dejado severos daños en las viviendas de la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa. En la zona las autoridades realizan trabajos de reparación; no obstante, estas no serán tan rápidas como se piensa; esto es lo que sabemos.

La emergencia sucedió esta mañana cuando los vecinos de la calle 5 de Mayo, esquina con avenida Tláhuac, fueron alertados por un estruendo. Cuando salieron de sus casas y comercios, se percataron de que la zona se convirtió en un verdadero río.

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“Fue como una explosión. ¿Fue muy grande? Yo le calculo que fue como de un diámetro de dos metros”, dijo a N+ Rosalía, una vecina del lugar.

La corriente de agua era tan fuerte que se tuvo que cerrar la circulación en la vía principal y algunas personas casi fueron arrastradas por el caudal de agua potable; algunas de ellas tuvieron que ser cargadas por policías para ponerlas a salvo.

En la megafuga de agua se desperdiciaron miles de litros de agua a causa de la ruptura de una tubería de la red principal.

“Parece alberca, las piedras que se metieron a mi casa, es lo que pido que retiren. Pero los vecinos de allá donde fue el siniestro, pobrecillos, como están hacia abajo las casas, ahí sí se metió (mucha agua)”, narró Benito, habitante de la zona.

El agua se metió a casas, comercios y hasta a una escuela, la cual tuvo que ser desalojada porque el patio quedó anegado. A la colonia Los Reyes Culhuacán, llegaron elementos de Protección Civil, Bomberos, policías y un camión vactor, pero el agua seguía desperdiciándose y bajando la pendiente como si se tratara de un río.

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¿Cuánto durará la reparación de la megafuga de agua en Los Reyes Culhuacán?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que desplegó un operativo de atención a la fuga de agua registrada en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, de la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, indicó que la fuga está controlada y se realizan trabajos de excavación para permitir las maniobras de sustitución del tramo de tubería dañado.

“Se prevén 36 horas en los trabajos debido a la complejidad de las maniobras, ya que se trata de tubería de 36 pulgadas de diámetro (91 centímetros) con más de 60 años de operación”, confirmó.

Además, compartió que para contener la aportación de agua, los técnicos de la SEGIAGUA realizaron las maniobras de cierre de válvulas, ya que la tubería se localiza en un ducto que va del Rebombeo Cerro de la Estrella hacia el Tanque Cerro de la Estrella.

Ahora bien, las labores de reparación de la megafuga de agua contemplan, además de la excavación, la sustitución del tramo afectado, para luego rellenar y compactar el terreno.

“Maquinaria, elementos, equipos de bombeo fueron desplegados con la mayor celeridad para avanzar lo más pronto posible con la atención”, afirmaron autoridades.

Al mismo tiempo que se llevan a cabo las obras en las inmediaciones, también se realiza el censo de predios con posible afectación; de manera preliminar, se contabilizan las siguientes afectaciones:

4 viviendas con daños en muebles y enseres

4 con afectación en área de patio

2 escuelas con afectación solo en área de patios y el estacionamiento de un hotel y un comercio

Para ayudar a las personas afectadas, se instaló un centro de mando y atención donde se podrá solicitar pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.

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