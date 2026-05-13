Balacera en la GAM Hoy: Ataque Armado Cerca de Tianguis de la Colonia Providencia Deja Heridos

Una balacera en la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo A. Madero, hoy 13 de mayo de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia en CDMX, debido a que el ataque ocurrió cerca de un tianguis de la zona; hay varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Estado de Morelos y Estado de Baja California Sur, justo donde se colocan decenas de comerciantes para ofrecer sus productos. Los vendedores y asistentes llamaron al 911, debido a que se escucharon diversas detonaciones por arma de fuego.

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Luego de la llamada de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Sector Pradera, acudieron hasta las inmediaciones para verificar la situación. En el lugar encontraron un gran número de cartuchos útiles, los cuales fueron resguardados para la investigación.

Video: Ataque Armado Deja Tres Heridos en la Colonia Providencia Alcaldía GAM, CDMX

¿Cómo fue la balacera en la colonia Providencia de la GAM hoy?

Los vecinos relataron a las autoridades que las actividades en la zona se realizaban con normalidad. De hecho, en la esquina contigua se instala un tianguis al que acuden los vecinos de colonias aledañas como ampliación Providencia, Casas Alemán e incluso de la San Felipe de Jesús.

Sin embargo, una ráfaga de detonaciones los alertó mientras hacían sus compras, lo que llevó a buscar resguardarse y algunas otras personas llamaron a los servicios de emergencia.

"Se oyeron como cuetes, pero así seguidos y muchos", relató una vecina.

En la calle Baja California Sur tres personas resultaron lesionadas, sin embargo, sus familiares no esperaron la llegada de una ambulancia y los trasladaron por sus propios medios hasta un hospital cercano. La zona permanece acordonada en espera de elementos de la Fiscalía de CDMX, para llevar a cabo las primeras indagatorias; no hay detenidos.

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EPP