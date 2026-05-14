Sheinbaum Anuncia Cambios en Su Gabinete: Se va Director de Pemex y Llega Juan Carlos Carpio

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy cambios en Pemex, se va el director Víctor Rodríguez Padilla, y en su lugar llega Juan Carlos Carpio. En su cuenta de X, la presidenta publicó en su cuenta de X un video de más de 10 minutos en el que habló sobre la trayectoria del ahora exdirector de Pemex, a quien le agradeció su trabajo.

Víctor Rodríguez Padilla estuvo al frente de Pemex desde el 2 de octubre de 2024.

En tanto, Juan Carlos Carpio Fragoso, ahora el nuevo director de Pemex, y quien estuvo a cargo de la dirección de Finanzas de Pemex, indicó en el video que, a partir de mañana saldrán a campo.

Presidenta anuncia cambios en Pemex

En su video, donde también estuvo presente la secretaria de Energía, Luz Elena González, la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre la trayectoria de Víctor Rodríguez Padilla, y narró cómo fue que llegó a su Gabinete.

"Cuando gané la Presidencia le dije a Víctor, ´quiero pedirte un favor, ven ayúdame en Pemex, y me dijo, es que estoy en la Academia va a ser muy difícil´, pero bueno, lo pensó un día, y al día siguiente me dijo, sí te ayudo, pero con una condición, solo un año y medio".

Tras esto, señaló que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Pemex, por lo que le pidió a Juan Carlos Carpio que ahora encabece la paraestatal, a quien indicó que conoce desde años que era Jefa de Gobierno en la CDMX.

Lo calificó como un hombre honesto, apuntó que desde hace año y medio trabaja en Pemex.

"Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos", lo cual tendrá que aprobar el Consejo de Administración.

Mientras que ahora Víctor Rodríguez Padilla será el director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias. Agradeció a Sheinbaum y dijo que para él fue un "honor", pero que concluyó el tiempo de año y medio.

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