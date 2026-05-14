¿Quién Es Juan Carlos Carpio Fragoso, Nuevo Director General de Pemex?

Luego de informarse que Juan Carlos Carpio Fragoso es el nuevo director en Petróleos Mexicanos (Pemex), en lugar de Víctor Rodríguez, en N+ te presentamos el perfil del funcionario entrante.

Carpio Fragoso agradeció a la presidenta la confianza al proponerlo para encabezar los trabajos de Pemex y reiteró su compromiso con "el proyecto de transformación, con las y los trabajadores y con el pueblo de México".

"Continuaremos trabajando para consolidar la soberanía energética, priorizando siempre el interés nacional y el bienestar, presente y futuro de nuestro país", señaló el nuevo director de Pemex.

Video. Claudia Sheinbaum Nombra a Juan Carlos Carpio como Nuevo Director de Pemex

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Carpio Fragoso, en su último cargo, se desempeñó como director corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos; ha sido reconocido por liderar la estrategia financiera que permitió reducir la deuda de 79 mil millones de dólares al nivel más bajo desde 2014.

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¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo director de Pemex?

Juan Carlos Carpio Fragoso es maestro en Finanzas y fue designado director de Pemex este jueves 14 de mayo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene una amplia trayectoria en la administración pública financiera.

Destaca como colaborador cercano con el equipo económico de la presidenta de México desde que estuvo al frente de la CDMX.

¿Cuál es el perfil profesional Juan Carlos Carpio?

Es especialista en planeación presupuestal.

Capitalización y reestructuración de deuda pública.

Es reconocido por implementar mecanismos de disciplina financiera y optimización de recursos en grandes organismos del Estado.

Experiencia de Juan Carlos Carpio

Director general de Pemex (mayo de 2026 – presente) como máximo responsable de la gestión operativa y financiera

Director corporativo de Finanzas de Pemex (2024 –2026)

Director general de Administración Financiera de la CDMX, donde trabajó bajo la dirección de la entonces secretaria de Finanzas, Luz Elena González.

Nivel de estudios del nuevo director de Pemex

Juan Carlos Carpio es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ).

es por la Universidad Nacional Autónoma de México ( ). Adicionalmente, cuenta con el grado y formación de maestro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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Con información de N+

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