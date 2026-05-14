¿Quién Es Juan Carlos Carpio Fragoso, Nuevo Director General de Pemex?
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Carpio Fragoso destacó como colaborador cercano con el equipo económico de la presidenta desde que estuvo al frente de la Ciudad de México
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Luego de informarse que Juan Carlos Carpio Fragoso es el nuevo director en Petróleos Mexicanos (Pemex), en lugar de Víctor Rodríguez, en N+ te presentamos el perfil del funcionario entrante.
Carpio Fragoso agradeció a la presidenta la confianza al proponerlo para encabezar los trabajos de Pemex y reiteró su compromiso con "el proyecto de transformación, con las y los trabajadores y con el pueblo de México".
"Continuaremos trabajando para consolidar la soberanía energética, priorizando siempre el interés nacional y el bienestar, presente y futuro de nuestro país", señaló el nuevo director de Pemex.
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Carpio Fragoso, en su último cargo, se desempeñó como director corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos; ha sido reconocido por liderar la estrategia financiera que permitió reducir la deuda de 79 mil millones de dólares al nivel más bajo desde 2014.
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¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo director de Pemex?
Juan Carlos Carpio Fragoso es maestro en Finanzas y fue designado director de Pemex este jueves 14 de mayo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene una amplia trayectoria en la administración pública financiera.
- Destaca como colaborador cercano con el equipo económico de la presidenta de México desde que estuvo al frente de la CDMX.
¿Cuál es el perfil profesional Juan Carlos Carpio?
- Es especialista en planeación presupuestal.
- Capitalización y reestructuración de deuda pública.
- Es reconocido por implementar mecanismos de disciplina financiera y optimización de recursos en grandes organismos del Estado.
Experiencia de Juan Carlos Carpio
- Director general de Pemex (mayo de 2026 – presente) como máximo responsable de la gestión operativa y financiera
- Director corporativo de Finanzas de Pemex (2024 –2026)
- Director general de Administración Financiera de la CDMX, donde trabajó bajo la dirección de la entonces secretaria de Finanzas, Luz Elena González.
Nivel de estudios del nuevo director de Pemex
- Juan Carlos Carpio es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Adicionalmente, cuenta con el grado y formación de maestro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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Con información de N+
HVI