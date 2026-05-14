Detienen a “El Junior”, Segundo al Mando de Grupo Criminal “Los Viagras”, en Guerrero

Las autoridades dieron a conocer los detalles de la captura de Juan “N”, alias “El Junior”, segundo al mando del grupo criminal “Los Viagras”, en Zihuatanejo, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la aprehensión se llevó a cabo en coordinación con fuerzas federales y estatales, debido a que el sospechoso era considerado un objetivo prioritario para el combate contra la inseguridad en la zona.

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Asimismo, refirieron que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, contra una víctima de identidad reservada.

Ahora bien, “El Junior” no fue el único detenido durante las operaciones, ya que también aseguraron a Christopher “N”, señalado por los mismos cargos.

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¿Cómo cayó “El Junior” del grupo criminal “Los Viagras”?

Las autoridades refirieron que la víctima que realizó la denuncia confirmó que comenzó a recibir amenazas y exigencias de pagos de cuotas a cambio de no causarle daño.

“Los imputados presuntamente acudían de manera presencial para exigir y recoger el dinero derivado de la extorsión”, indicaron.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

Los detenidos fueron puestos a disposición del juez de control que los requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

¿Quiénes son "Los Viagras" y cómo operan?

El cártel de Los Viagras fue fundado en 2016, en Michoacán. La organización criminal opera en la zona de Tierra Caliente, en la franja sur del estado.

Este grupo comenzó como un grupo de autodefensas; fue fundado por Nicolás Sierra, conocido como “El Gordo”. La organización sería responsable del asesinato de Hipólito Mora, agricultor y líder de autodefensas, quien fue atacado el 29 de junio del 2023 en Buenavista Tomatlán.

“Los Viagra” son considerados uno de los grupos más violentos y sanguinarios de la región. Debido a que se les atribuye un control estricto sobre diversas actividades económicas locales a través de la extorsión.

Además del narcotráfico, participan en el cobro de piso a productores agrícolas, especialmente de limón y aguacate, así como a ganaderos en Michoacán.

Este grupo criminal mantiene una disputa por el control del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado constantes episodios de violencia en la zona.

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