Obras para Prevenir Inundaciones en CDMX en Temporada de Lluvias 2026: Conagua Dice Cuáles Son

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer las obras que se está realizando el Gobierno de México para evitar inundaciones en la Ciudad de México (CDMX) y en Estado de México, en la temporada de lluvias 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 14 de mayo de 2026, Efraín Morales López informó los detalles de las obras hidráulicas para prevenir inundaciones, un proyecto integral para atender zonas de la alcaldía Iztapalapa y de los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, y son las siguientes:

Ampliación de capacidad de la laguna El Salado de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de agua. Incremento del colector Teotongo en 4 mil litros por segundo Aumento de la capacidad del colector Los Pinos a 3 mil litros por segundo Capacidad del colector Carmelo Pérez de 20 mil litros por segundo Cárcamo de bombeo Bordo de Xochiaca 16 mil litros por segundo Ampliación de cauces de la Laguna Churubusco

Información en desarrollo…

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