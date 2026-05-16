Megamarcha de Transportistas y Campesinos 2026: ¿A Qué Hora Será la Movilización en la CDMX?

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocaron a una movilización nacional para el próximo martes 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

La concentración está programada en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y se prevé la participación de transportistas, campesinos y ciudadanos provenientes de distintos estados del país.

Los manifestantes exigirán al Gobierno federal mayor seguridad en carreteras, justicia para transportistas víctimas de delitos y apoyos al campo mexicano.

¿A qué hora iniciará la marcha?

De acuerdo con la convocatoria difundida por ambas organizaciones, la movilización comenzará a las 9:00 de la mañana en Paseo de la Reforma. Sin embargo, algunos contingentes, principalmente provenientes del Estado de México, anunciaron que saldrán desde las 6:30 horas del Jardín de Texcoco para dirigirse hacia la capital del país.

Las organizaciones señalaron que la protesta busca visibilizar diversas problemáticas que afectan a distintos sectores productivos y sociales. Entre sus principales demandas destacan:

Seguridad real en carreteras y en todo el país.

Combate frontal al robo al transporte de carga.

Justicia para transportistas asesinados y desaparecidos.

Atención digna a los sectores de salud y educación.

Apoyos al campo mexicano.

Pensiones justas para adultos mayores.

Alto a la corrupción y a la impunidad.

Se espera la llegada de participantes de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guerrero.

De acuerdo con los organizadores, algunos contingentes podrían ingresar a la Ciudad de México a bordo de tractores, tráileres y otros vehículos, lo que podría provocar severas afectaciones viales en Paseo de la Reforma y otras avenidas principales.

Ante ello, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante la jornada.

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