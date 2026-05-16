Citan a Declarar a Leonel Godoy como Parte de las Investigaciones por Homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía de Justicia de Michoacán, solicitó la comparecencia voluntaria del diputado y exgobernador Leonel Godoy como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el primero de noviembre del 2025.

La cita está programada para que Leonel Godoy se presente este sábado 16 de mayo a las 12 del día en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, con sede en la ciudad de Morelia.

Se informó que esto no forma parte de la investigación central, sino por la denuncia interpuesta por Grecia Quiroz viuda de Carlos Manzo y del hermano del exalcalde, Juan Manzo, contra el exgobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, quien se presentó a declarar este viernes.

Exalcalde de Uruapan

Al respecto, Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, indicó:

“Hemos dado toda la declaración correspondiente y dejando muy en claro que no tenemos ningún vínculo con los señalamientos que nos han hecho quienes ustedes ya saben y estamos aquí por voluntad propia porque creemos en las leyes mexicanas y creemos en la justicia. Yo considero que es un acto en el cual sí buscan dañar políticamente, pero por eso estamos aquí presentes con la finalidad de que se continúen con las investigaciones y se aclare esta situación”

Grecia Quiroz actual alcaldesa de Uruapan acusó que Leonel Godoy habría tenido un móvil político contra Calos Manzo, quien publicó videos, previos a su muerte, donde señalaba al exgobernador del estado por algún daño hacia su persona.

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Con información de Corresponsales

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