Confirman un Muerto por Explosión en Fiestas Patronales de Amatitán, Jalisco

Debido a una fuerte explosión durante las fiestas patronales en Amatitán, Jalisco, una mujer de 52 años perdió la vida. Además, reportan a 6 personas graves de salud, 5 regulares y 14 leves.

La explosión, según Protección Civil, se derivó por un artefacto de pirotecnia que alcanzó un tanque de gas en un negocio callejero. Segundos después, las fiestas patronales se convirtieron en tragedia, pues un fuerte estallido causó pánico y terror en adultos y niños.

¿Qué se sabe de la víctima mortal?

Al momento, Protección Civil ha compartido que la mujer murió presuntamente al caer en un paro antes de ser trasladada a Guadalajara. Se encontraba en el IMSS de Tequila.

Acerca de los demás lesionados, al momento no se sabe cómo avanza su estado de salud o a qué hospitales serán enviados. Tampoco se tiene información de la edad aproximada de las víctimas.





