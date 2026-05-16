Tarjeta INAPAM: ¿Cómo y Dónde Registrarte Para Asegurar Pago Triple Antes de que Termine 2026?

Luego de que se diera a conocer que algunos de los beneficiarios de la Tarjeta INAPAM recibirían al menos un pago triple este 2026, miles de personas se han preguntado quiénes son y cómo asegurar este beneficio, ya que, pese a tener la credencial, no todas las personas accederán a este depósito triple.

Como te comentamos previamente, con el reparto de las utilidades este mes de mayo, surgieron algunas dudas con respecto al pago de PTU para los adultos mayores, pero también sobre el registro de otros programas que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Y es que, como seguramente sabes, la credencial del instituto ofrece beneficios universales al momento de inscribirte al programa, siendo el requisito esencial tener 60 años o más. Entre estos beneficios se encuentran los descuentos en farmacias, centros culturales y de entretenimiento, servicios de transporte y más.

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¿Cómo obtener la credencial INAPAM y cuáles son los requisitos?

El primer paso para obtener el pago triple es tener la tarjeta de INAPAM, pues será a través del instituto que puedas vincularte a los programas que ofrecen la posibilidad de obtener hasta un pago triple este 2026.

Para registrarte debes tener 60 años o más. El trámite es presencial y lo debes realizar en los módulos de la Secretaría del Bienestar que están instalados en toda la República.

Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio, tienes que llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link. Selecciona la entidad y municipio en el que vives. Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar. Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

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El horario de atención para sacar la tarjeta de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Toma en cuenta que los domingos no hay servicio.

Los requisitos son:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente: Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de contacto de emergencia

Requisitos:

CURP actualizado.

Número telefónico.

¿Cómo y dónde asegurar el pago triple con la tarjeta INAPAM en 2026?

Ahora bien, ya que tienes tu credencial del INAPAM, lo que sigue es vincularte a dos programas públicos: uno de ellos está ligado al instituto, el otro no. Para el segundo, la edad mínima es de 65 años.

El primer programa, el cual es ofrecido por el INAPAM, es el de Vinculación Productiva, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para entrar a dicho apoyo es necesario llenar un formato de solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa.

Para vincularte a un espacio laboral debes de seguir estos pasos:

Llenar solicitud de inclusión social Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria Gestión de entrevista con empresas

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de afiliación, puedes llamar al número 55238680, en un horario de 8:00 am a 15:00 hrs, o enviar un correo electrónico a vinculación.productiva@inapam.gob.mx. También puedes acercarte a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva.

Video: ¿Cuáles son los Requisitos para Tramitar la Tarjeta del INAPAM?

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