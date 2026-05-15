Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años Ofrece Apoyo Extra de 35 Mil Pesos: ¿Quiénes Pueden Pedirlo?

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años tienen la posibilidad de obtener un apoyo extra de 35 mil pesos, y si te preguntas cómo solicitar esta ayuda del programa del Estado de México (Edomex), acá te explicamos quiénes pueden pedirlo y cómo se realiza la entrega de este recurso.

Recientemente, terminó el registro de la Secretaría de Bienestar Edomex para mujeres de 18 a 59 años y en notas previas ya te dijimos cómo asegurar que recibirás tu tarjeta tras la actualización de datos y cómo recuperar tu folio para el próximo ingreso a este programa social.

¿Por qué Mujeres con Bienestar da un apoyo de 35 mil pesos?

El programa para mujeres de 18 a 59 años ofrece distintos beneficios y servicios, además del pago de 2,500 pesos bimestrales, y uno de ellos es un apoyo de hasta 35 mil pesos anuales por un Seguro de Vida que brinda protección, respaldo y tranquilidad a las beneficiarias.

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La póliza expedida por una aseguradora autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) protege a la titular, cónyuge o concubino e hijos por un evento al año por núcleo familiar. Estas son las sumas aseguradas que ofrece en caso de fallecimiento:

De la titular entre 18 y 59 años: $35,000.

Del Cónyuge o concubino entre 18 y 80 años: $35,000.

De un hijo entre 2 y 25 años (soltero y dependiente económico): $15,000.

Mujeres con Bienestar: ¿Quiénes pueden pedir apoyo de 35 mil pesos?

Las beneficiarias de 18 a 59 años que sufran la pérdida de su cónyuge o concubino o de un hijo pueden solicitar este apoyo a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Edomex y la suma asegurada será depositada en la tarjeta del programa en un máximo de 10 días a partir de la entrega de documentos.

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En caso del fallecimiento de la beneficiaria, sus familiares pueden realizar el trámite ante los funcionarios de Mujeres con Bienestar y una vez que cuenten con el dictamen de procedencia respectivo recibirán el apoyo de 35 mil pesos en un máximo de 10 días hábiles.

Para obtener más información sobre cómo solicitar el Seguro de Vida de Mujeres con Bienestar, se puede preguntar en el nuevo canal de atención del programa, en el correo electrónico de at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx o contactar directamente al titular de la Secretaría Bienestar Edomex, Juan Carlos González Romero, en sus redes sociales.

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