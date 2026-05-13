¿Quiénes y Cuándo Dejan de Recibir la Pensión Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años en 2026?

Si eres beneficiaria del Apoyo Bienestar que entrega 2,500 pesos bimestrales en el Estado de México, debes saber quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años este 2026.

Hay que recordar que entre el 4 y 8 de mayo de 2026 cayó el pago en las tarjetas de las beneficiarias activas, luego de que durante abril estuvo abierto el Registro para Mujeres con Bienestar en los Módulos de 125 municipios del Estado de México.

De hecho, si recién completaste tu inscripción, en una nota previa ya te explicamos cómo checar el estatus de tu folio, y cómo puedes recibir tu tarjeta tras actualizar tus datos.

Ten en cuenta que este programa es distinto a la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega el Gobierno de México a mujeres de 60 a 64 años.

Video: Poblanas Cobran su Primer Pago de la Pensión Mujeres Bienestar

¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en 2026?

Si bien la pensión Mujeres con Bienestar del Estado de México se otorga a mujeres de 125 municipios en situación de pobreza, ya te explicamos en qué casos puede quedar temporalmente suspendida.

Recuerda que la transferencia de los 2,500 pesos bimestrales puede realizarse por una y hasta seis ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada para dicho ejercicio fiscal.

Pero, ojo, porque a quienes se les suspenderá el pago definitivamente en 2026, una vez que se "gradúen" del programa, son a las mujeres que cumplen con las siguientes características:

Mujeres que han recibido 6 apoyos de 2,500 pesos bimestrales con motivo del programa Mujeres con Bienestar

Mujeres que han cumplido dos años recibiendo el apoyo bienestar.

Mujeres que cumplen 60 años de edad.

Pero, ojo, porque estas condiciones son distintas de las que aplican a mujeres a quienes se les da de baja del programa por incumplir con alguna de las siguientes condiciones:

No acudir personalmente a recibir la Tarjeta de Mujeres con Bienestar

No activar la Tarjeta de Mujeres con Bienestar en los plazos establecidos

Realizar actos de proselitismo con apoyos del programa, en favor de una persona postulante a un cargo de elección popular, a través de un partido político, coalición de manera independiente.

¿Cuándo Dejan de Pagar Mujeres con Bienestar en 2026?

El depósito del apoyo bienestar por 2,500 pesos se suspende en el momento en que una mujer cumple 60 años, dado que éste sólo está previsto para el rango de edad de 18 a 59 años.

Pero, ojo, porque si este es tu caso te puedes registrar a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que otorga el gobierno federal. Se trata de un apoyo universal de 3,100 pesos que se depositan de manera bimestral.

Ahora bien, en el caso de las mujeres de 18 a 59 años que habitan en el Estado de México y ya recibieron seis veces el apoyo económico, es decir 15,000 pesos, el apoyo se suspende para la ministración siguiente, sin importar su edad.

Video: Pension Mujeres Bienestar Descartan Cobros por Tramites Registro Matamoros

Historias Recomendadas