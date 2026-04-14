Módulos Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Dónde Hay Registro Abierto este 15 de Abril 2026?

Durante la segunda quincena del mes continúa el registro al programa Mujeres con Bienestar para personas de 18 a 59 años que habitan alguno de los 125 municipios del Estado de México. Y para que no te quedes sin recibir este apoyo económico, en N+ te adelantamos dónde habrá registro abierto este miércoles 15 de abril de 2026.

De hecho, dado el interés que genera este programa que entrega 2,500 pesos, hasta por seis ocasiones en un año, ya te hemos compartido la lista de módulos abiertos el viernes 10, sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril de 2026.

Si estás planeando qué día de la semana acudir al Módulo del Bienestar, también te compartimos dónde habrá módulos abiertos del 13 al 17 de abril de 2026, para actualizar datos y recuperar el folio con ayuda de personal de la Secretaría de Bienestar del Edomex.

Y si ya completaste el proceso, pero tienes dudas sobre el depósito también te respondimos quiénes cobran primero y cómo puedes consultar tu estatus.

Video: Mujeres con Bienestar 2024: Segunda Ronda de Registro y Proceso

¿Cómo obtener el apoyo económico de 2,500 Pesos de Mujeres con Bienestar en 2026?

Ahora bien, para poder presentarte a alguno de los módulos instalados en los 125 municipios del Estado de México debes de contar con tu folio de pre-registro.

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa para 2026, las solicitantes deben hacer su pre-registro al programa de Mujeres con Bienestar en la página web de la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

Así, una vez que hagan este proceso, obtendrán un número de folio correspondiente para su identificación y seguimiento, mismo que les será requerido en caso de que el Comité autorice su incorporación al programa.

Posteriormente, deben realizar su registro de forma personal en alguno de los Módulos de Mujeres con Bienestar.

Ahora bien, las mujeres que ya reciben el apoyo económico, pero desean continuar recibiendo el beneficio deben presentar el manifiesto de permanencia en el programa.

¿Dónde hay módulos abiertos para registro con folio de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años?

Tal como te dimos a conocer, aquellas mujeres que deben realizar la actualización de datos para obtener los 2,500 pesos, pueden hacerla de dos formas: esperar las visitas domiciliarias de los Servidores de la Nación, o en su defecto acudir al Centro de Distribución (CEDIS) más cercano.

Así, algunos de los municipios del Estado de México en los que se tiene conocimiento que habrá módulos de Mujeres con Bienestar instalados este miércoles 15 de abril de 2026, son:

METEPEC

CEDIS 070 Metepec

Dirección: Miguel Hidalgo 123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros.

ZUMPANGO

CEDIS 166 Santa Maria de Guadalupe

Dirección: Durango 10, colonia Santa Maria de Guadalupe.

Plaza Cívica Barrio San Juan Zumpango

Dirección: Mariano Matamoros 27, San Juan, Zumpango de Ocampo.

Centro Integrador San Juan Zitlaltepec Bienestar

Dirección: Manzana 003, San Lorenzo Zitlaltepec, en San Juan Zitlaltepec.

XALATLACO

CEDIS 063 Xalatlaco

Dirección: 16 de septiembre #1, a un lado de Liconsa

Horario de atención 09:00 a 17:00 horas

JILOTZINGO

Auditorio de San Luis Ayucan

Dirección: Manzana 011, San Luis Ayucan

Horario: 09:00 a 15:00 horas

Fecha: Jueves 16 de abril 2026

CALIMAYA

CEDIS 068

Dirección: Miguel Hidalgo #38, Calimaya

¿Qué documentos deben presentar las mujeres de 18 a 59 años con folio?

De acuerdo con información de los CEDIS municipales, entre los documentos que se piden a las solicitantes para completar su registro este 2026 están los siguientes:

INE (original y copia) CURP Dos números de teléfono Correo electrónico personal Referencias del domicilio en el Estado de México

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