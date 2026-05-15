Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina Primaria: ¿Cómo Saber Si Te Toca el 18 de Mayo 2026?

Está a punto de iniciar el operativo de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, y si estás a la espera de recibir tu medio de pago del apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, acá te decimos cómo saber si te toca el primer día de la distribución masiva, que es este lunes 18 de mayo de 2026.

Después de casi dos meses de espera, este lunes comenzará oficialmente el reparto de la tarjeta del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y en notas previas te explicamos cómo confirmar el registro de tu hijo y cuáles son los requisitos para recibir el plástico.

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Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 18 de mayo: ¿Cómo saber si me toca?

Recientemente, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar informó que los padres de familia pueden conocer el estatus de su entrega de tarjeta directamente con las autoridades de su escuela, ya que ellos informarán cuándo y dónde se realizará la distribución de los medios de pago.

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De esta manera, si la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria se realizará este lunes 18 de mayo 2026, el personal del plantel brindará esta información a los padres de familia que realizaron su registro al apoyo de útiles y uniformes escolares en marzo.

Otra forma de saber cuándo y dónde te entregarán tu tarjeta de la Beca Rita Cetina es en el canal de WhatsApp de las Becas Bienestar de tu estado. En el siguiente link puedes comenzar a seguir la información del medio de tu entidad:

https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

¿Dónde es la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria?

La distribución de los medios de pago del apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares se puede realizar directamente en las primarias de los beneficiarios o en sedes determinadas por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, por lo que es importante que atiendas las indicaciones de las autoridades de la escuela de tu hijo.

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A la convocatoria de la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, deberá asistir la madre, padre o tutor que realizó el registro de sus hijos con los siguientes documentos en original y copia, según sea el caso:

Documentos padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia).

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses).

Documentos del estudiante:

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

El operativo de entrega de las tarjetas Bienestar para nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026, por lo que las familias serán convocadas en los meses de mayo, junio y julio para recibir su medio de pago.

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