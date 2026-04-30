SEP Adelanta Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cómo Saber Cuándo Recogerla?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que hoy 30 de abril inicia la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, en la que se depositará el apoyo para útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos, y acá te decimos cómo saber cuándo te toca recogerla.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer detalles sobre la nueva Beca Bienestar que tiene la finalidad de ofrecer un apoyo económico a los padres de familia de los alumnos de primero a sexto de primaria.

Video. Detectan a Falsos Intermediarios en Procesos de Ingreso a Becas del Bienestar

SEP adelanta entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026

Pese a que se había anunciado que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria iniciaría el 18 de mayo, Mario Delgado, titular de la SEP, así como la presidenta de México, revelaron que este 30 de abril comenzará la distribución con motivo del Día de la Niña y el Niño 2026.

Noticia relacionada. ¿Cómo Saber si Mi Hijo Está Registrado en la Beca Rita Cetina 2026? Así Confirmas Apoyo de $2500

"El día de hoy nuestra presidenta va a arrancar la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, es el gran regalo que le tiene la presidenta a los niños y niñas de México, la Beca Rita Cetina de útiles y uniformes. 9.9 millones la van a recibir a partir de hoy", explicó Delgado.

La distribución de los medios de pago a los beneficiarios del apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos anuales tendrá una duración de tres meses, ya que se realizará en mayo, junio y julio de 2026.

¿Cómo saber cuándo te entregan tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026?

Los padres, madres y tutores que realizaron el registro a la Beca Rita Cetina primaria 2026 deberán estar pendientes a la información que les proporcionen las autoridades de la escuela de su hijo para saber la fecha exacta en la que les darán su medio de pago.

Noticia relacionada. Estatus Beca Rita Cetina Primaria: ¿Cuándo Salen los Resultados en 2026?

A su cita para recoger la tarjeta del Bienestar deben acudir con los siguientes documentos para asegurarse de que recibirán su plástico en el que se les depositará el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares:

Documentos padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia).

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses).

Documentos del estudiante:

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Posteriormente, el pago de la Beca Rita Cetina de primaria se tiene programado para el mes de agosto de 2026, es decir antes de que inicie el próximo ciclo escolar, para que los padres de familia puedan comprar los útiles y uniformes escolares.

Historias recomendadas